Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Faiz kabul edilebilir rakamın üzerine çıktı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, faizin kabul edilebilir rakamın üzerine çıktığını, kurdaki oynaklık kaynaklı zararların da büyük olduğunu belirtti.

Dünya’nın haberine göre Baran, örnek olarak yüksek fiyattan ithalat yapanları gösterdi. ATO Başkanı, “İthalat yapan 8.5 liradan aldığı ürünü 7 liraya satmak zorunda kaldı. Yani çok abartılı kâr edilebildiği gibi zarar da edilebiliyor” dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Baran, pandemiden en fazla etkilenen işyerlerini, restoranlar, kafeler, düğün salonları, yurtlar, servisler, turizmciler, seyahat acenteleri olarak saydı.