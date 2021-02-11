Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran: Faiz, kabul edilebilir rakamın üstüne çıktı

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Başkanı Gürsel Baran, faizin kabul edilebilir rakamın üzerine çıktığını, kurdaki oynaklık kaynaklı zararların da büyük olduğunu söyledi.

Baran, Turgay Türker başkanlığındaki Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. ATO Başkanı Baran, faizin kabul edilebilir rakamın üzerine çıktığını belirtirken, kurdaki oynaklık kaynaklı zararların da büyük olduğunu söyledi. Dünya'nın haberine göre Baran, bazı sektörlerin iyi durumda olmasına rağmen; restoranlar, kafeler, düğün salonları, yurtlar, servisler, turizmciler, seyahat acentelerinde problem olduğunu kaydetti.

Pandemi döneminde oyuncağa yönelik ciddi talep artışı olduğuna vurgu yapan Baran, züccaciye, konut, otomobil ve mobilya sektörlerinin de pik yaptığını anlattı.

İnsanların evde kaldıkları dönemde inşaat malzemeleri sektörünün de iyi iş yaptığının altını çizen Gürsel Baran, buna karşılık sektörde yüksek fiyat ve ürün bulunamaması sorunlarının bulunduğunu belirtti.

Türkiye’nin bu krizden ders çıkararak katma değerli üretim ve markalaşmayla Avrupa’nın üretim merkezi olabileceğini söyleyen Baran, gelişmelerin pozitif yansıması olabileceğini ifade etti.

Kars kaşarının ellide bir kalitesinde olmayan Rokfor peynirinin 1.5 milyar dolar ciro sağladığına vurgu yapan Baran, bunun dünyaya daha iyi anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, katma değerli üretim, markalaşma ve hukuksal güvenceleri içeren bir rapor gönderdikleri bilgisini veren Baran, yerli ve millilik söylemlerine rağmen kamunun halen yabancı hayranlığı bulunduğunu kaydetti.

Fahiş fiyat artışlarına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Baran, bu konunun net bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtirken, denetimin ürün rafa gelene kadar da sıkılaştırılmasını istedi.

Faizin kabul edilebilir rakamların üzerine çıktığına da değinen Baran, kurdaki istikrarsızlığın da önemli olduğunu söyledi. Bir süre önce 8.5 liraya kadar çıkan doların, bugün gerilemesinin bir anlamda iyi olduğunu ifade eden Baran, "İthalat yapan 8.5 liradan aldığı ürünü 7 liraya satmak zorunda kaldı. Yani çok abartılı kâr edilebildiği gibi zarar da edilebiliyor" dedi.

Baran, mevcut ekonomi yönetimini başarılı bulduğunu kaydetti.