Ankara Ticaret Odası: Akaryakıt sektörü sıkıntılı günler yaşıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, akaryakıt sektörünün artan maliyetler nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını belirterek, sektörün sorunlarına çözüm aradıklarını bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran'ın ev sahipliğinde, Oda'nın 51 No'lu Akaryakıt Tesisleri, Petrol ve Petrol Ürünleri Meslek Komitesi tarafından Akaryakıt Sektörü İstişare Toplantısı düzenlendi. Baran, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecindeki kısıtlamaların akaryakıt sektörünün iş hacmini gerilettiğine işaret ederek, devam eden süreçteki gelişmelerin sektörü çok sayıda problemle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Türkiye’de yaklaşık 14 bine yakın akaryakıt bayisinin bulunduğunu ve bu işletmelerin önemli bir istihdam kaynağı olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Akaryakıt sektörü, artan maliyetler nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Sektör, hammadde temininde yaşanan sorunların ardından enerji fiyatlarındaki artışla paralel nakliye ve istihdam maliyetleri ile diğer giderlerdeki artışla karşı karşıya kaldı. Fiyat artışları nedeniyle trafiğe çıkan araç sayılarının azalışı da akaryakıt bayilerinin iş hacimlerini geriletti. Tüm bu sorunlara kredi kartına ödenen yüksek komisyon oranları da eklenince sektör, bırakın kar etmeyi giderlerini karşılayamaz hale geldi."

"Bayilerin yükleri taşınamaz boyutlara ulaştı"

Komite Meclis Üyesi Ferruh Temel Zülfikar da yılbaşından bu yana sektörün gelir yetersizliği ve gider artışları nedeniyle zor günler yaşadığını aktardı.

Akaryakıt bayilerinin yüklerinin taşınamaz boyutlara ulaştığını belirten Zülfikar, "Akaryakıt bayilerinin nakliye maliyeti ortalama yüzde 120, işçilik maliyeti yüzde 40, kredi kartı satış maliyeti yüzde 118, elektrik maliyeti ise yaklaşık yüzde 162 arttı. Enflasyonun çok üzerinde gerçekleşen artışlar nedeniyle litre başına 1,9 lira olması gereken kar marjları 1 liraya geriledi" ifadesini kullandı.

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