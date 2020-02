Ankara Ticaret Borsası'ndan şarbon açıklaması

Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, "ATB Et Borsasında işlem gören etlerde an itibarıyla şarbona rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Yavuz, yazılı açıklamasında, Ankara'nın et ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan, Türkiye genelinde et fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan ATB Et Borsasında günlük ortalama 110 ton etin işlem gördüğünü bildirdi.

Üreticilerden gelen tüm etlerin önce veterinerler tarafından incelendiğini ve gerekli testlerinin yapıldığını aktaran Yavuz, söz konusu işlemlerin ardından kasaplara, toptancılara, tüccarlara dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Yavuz, şimdiye kadar gelen hayvanlarda şarbon vakıasının görülmediğini vurgulayarak, "ATB Et Borsasında işlem gören etlerde an itibarıyla şarbona rastlanmamıştır. Bu kadar büyük ölçekte işlem yapıp tek bir vakıaya rastlamamamız endişeye gerek olmadığının önemli bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşları kırmızı et tüketirken etlerin rengine dikkat etmesi gerektiği konusunda uyaran Yavuz, et işlenirken eldiven takılması ve iyice pişirilmesinin herkesin uygulayabileceği basit tedbirler olduğunu ifade etti.