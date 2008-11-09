Ankara tam gaz!..





Turkcell Süper Lig'de Ankara'da oynanan maçta Ankaraspor, Konyaspor'u 88. dakikada sonradan oyuna giren Konate ve uzatma dakikalarında Mehmet Çakır'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.







Turkcell Süper Lig'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Ankaraspor, Eskişehirspor'u son dakikalara doğru Konate ve uzatmada Mehmet Çakır'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Eskişehirspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Ivesa, Serdar Özbayraktar, Youla görev alamadı.



Ankaraspor ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Baki Mercimek dışında tam kadro sahada yer aldı.



Rıza Çalımbay uzun süre sonra Emre Toraman ve Cumhur Can Bozacı'ya ilk onbirde yer verdi. Ayrıca Youla'nın yokluğunda forvet hattında Lovrek maça başladı.



Maçın ilk yarısında Ankaraspor daha atak oynarken, deplasman takımı Eskişehirspor kontrataklarla gol aramaya çalıştı.



Gol çabaları sonuç vermeyince ilk yarı golsüz berabere sona erdi.



İkinci yarı da ev sahibi Ankaraspor Mehmet Çakır ve De Nigris ile gol ararken, Eskişehirspor da Lovrek ve Anderson ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı.



Maç böyle bitecek derken sonradan oyuna giren Konate'nin 88. ve uzatma dakikalarında Mehmet Çakır'ın attığı gollerle ev sahibi Ankaraspor, Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Bu sonuçla Ankaraspor puanını 22'ye çıkartırken, Eskişehirspor da 13 puanda kaldı.







ANKARASPOR: 2 - ESKİŞEHİRSPOR: 0

Stat: Yenikent ASAŞ

Hakemler: Hakan Özkan, Ali Zağlı, Bahtiyar Birinci

Ankaraspor: Senecky, Erhan, Muhammed, Batak, Uğur Demirkol, Mehmet Çakır, Theo, Özer, Adem Koçak, Bilal Kısa, De Nigris

Eskişehirspor: Sinan, Sezgin, Vucko, Tayfun Türkmen, Murat Önür, Emre Toraman, Poljak, Cumhur, Bülent Kocabey, Anderson, Lovrek

Goller: Dk. 88 Konate ve Dk. 90+3 Mehmet Çakır (Ankaraspor)

Sarı kart: Dk. 35 Cumhur (Eskişehirspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Eskişehirspor ceza alanında oluşan karambolde Bilal'in şutunda, savunmadan dönen top Mehmet Çakır'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda, kaleci Sinan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



10. dakikada Emre Toraman'ın ceza yayının hemen önünden çektiği sert şutta, kaleci Senecky yatarak topu kontrol etti.



37. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Mehmet Çakır'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

