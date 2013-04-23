Ankara Taliban'ın kaçırdığı 8 kişi için aşiret liderlerini devreye soktu

Afganistan’da kötü hava koşulları yüzünden önceki akşam acil iniş yapmak zorunda kalan bir helikopterde bulunan 8’i Türk, biri Afgan ve ikisi Rus olmak üzere 11 kişi rehin alındı. Taliban’ın kaçırdığı sanılan rehinelerin salıverilmesi için Ankara, Afganistan’daki aşiret liderlerini devreye soktu.

Önceki akşam Host’taki bir NATO üssünden Kabil’deki askeri üsse uçmakta olan Khorasan Lojistik Şirketi’ne ait MI-8 tipi helikopter, şiddetli yağış nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Horasan Lojistik Şirketi, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada şu bilgiyi verdi:

“Helikopterde bulunan 8 Türk mühendisi MT İnşaat şirketinde çalıyordu. Mühendisler, ülkenin Host vilayetinde bulunan inşaat şirketine ait çalışmaları inceledikten sonra başkent Kabil’e dönüyordu. Logar’ın Azre ilçesine bağlı Deremengel bölgesinde bu olay gerçekleşti.”

Militanlar tarafından alıkonulanların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten şirket, Logar yetkilileri ile sıkı temasta olduklarını vurguladı. Taliban, konuyla ilgili web sayfasında yayınladığı açıklamada 11 Amerikan askeri personeli ele geçirdiğini öne sürerek “Canlı yakalandılar ve ülkenin en güvenli yerine sevkedildiler” dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, “Mücahitler, helikopterin etrafını sardı, yabancılar rehin alındı, helikopter yakılarak imha edildi. 9’unda Amerikan askeri üniforması vardı, ancak asker olduklarını reddettiler” dedi. Logar Emniyet Müdürü Yardımcısı Reis Han Abdulrahimzai, olay bölgesine yolladıkları polisi geri çekmek zorunda kaldıklarını belirterek “NATO ya da Afgan ordusundan yardım gelmedi” diye konuştu.