Ankara Tabip Odası'ndan sağlık çalışanlarına 'siyah kurdele' çağrısı

Ankara Tabip Odası, artan Koronavirüs vakalarına dikkat çekmek, virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşları ve sağlık çalışanlarını anmak amacıyla, 14-18 Eylül tarihleri arasında sağlık çalışanlarını siyah kurdele takmaya çağırdı.

Ankara Tabip Odası, Twitter'dan yaptığı “Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz” başlıklı çağrıda şu ifadeler yer verdi: "#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz COVID-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek, yitirdiğimiz yurttaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının anısına saygı amacıyla sağlık kurumlarında ve tüm yaşam alanlarında 14-18 Eylül tarihleri arasında “siyah kurdele” takıyoruz!"