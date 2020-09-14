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Ankara Tabip Odası'ndan sağlık çalışanlarına 'siyah kurdele' çağrısı

14 Eylül 2020 13:13

Ankara Tabip Odası, artan Koronavirüs vakalarına dikkat çekmek, virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşları ve sağlık çalışanlarını anmak amacıyla, 14-18 Eylül tarihleri arasında sağlık çalışanlarını siyah kurdele takmaya çağırdı.

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