'Ankara, Suriyelilere sınır kapısını kapattı'

Türkiye, giderek artan ihtiyaçlarının temininde yaşanan zorluklar sebebiyle Suriyeli mülteciler için uyguladığı açık kapı politikasını askıya aldı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre sınır bölgelerindeki kaymakamlar, bu yöndeki değişikliğin yalnızca çok acil durumlarda istisnalar hariç tutularak uygulanması için talimat verdi. Dışişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) politika değişikliğini doğruladı. Mülteciler sadece sınırın Suriye tarafındaki kamplara kabul ediliyor.

Zaman’a konuşan sınır komutanları mevcut durumu, “Kaymakamlardan aldığımız emirle çok acil durumlar dışında Suriyelilerin Türkiye’ye girişine izin vermiyoruz. Bu konuda çok sıkı emir var.” şeklinde anlattı. Dışişleri ve AFAD’a yöneltilen sorulara verilen cevaplarda ise Suriye’den Türkiye’ye sığınmak isteyen herkesin, yanlarında pasaportları olmasa dahi, kabul edilmesi anlamına gelen ‘açık kapı’ politikasına devam edilmesi halinde ülkedeki sığınmacı sayısının hızla katlanarak 5 milyonu dahi bulabileceği tespiti yer aldı. Sınırın Suriye tarafındaki kampların ne denli güvenli olduğu ve buralarda ne süreyle, en fazla ne kadar sığınmacının barındırılabileceği bilinmiyor.

Türkiye sınırları dışında Suriyeli sığınmacılar için kurulmuş 55 kamp bulunuyor. Bunun yanı sıra Türkiye sınırları içerisinde de yüzbinlerce Suriyeli, sığınmacı olarak kalıyor. Uluslararası toplumun da övgüsünü kazanan bu kamplarda AFAD rakamlarına göre Türkiye'de 10 ilde kurulan toplam 22 Kampta 220 bin Suriyeli barınıyor. AFAD'a göre toplam 700 bin Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Resmi olmayan rakamlara göre ise bu sayı en az iki katı civarında.