'Ankara Suriye krizinde liderliği alıyor'

T24 - İngiliz Guardian gazetesi Türkiye'nin Suriye konusunda liderliği ele almak üzere olduğunu yazdı.



Dün Fas'ta yapılan Arap Birliği dışişleri bakanları zirvesine Ahmet Davutoğlu'nun katılmış olmasına dikkat çeken bugünkü Guardian Simon Tisdall yorum haberinde, Suriye'nin gittikçe gerilen bölge ülkelerle ilişkilerinin son dönemde geçirdiği evreleri özetledikten sonra, Ankara'nın bundan sonra yaşanacaklar konusunda liderlik rolüne soyunmakta olduğunu söylüyor.



Tisdall, iki ülke arasındaki ilişkilerin doksanlardan bu yana izlediği inişli çıkışlı seyri özetlemiş ve Türkiye'nin Şam'a karşı duruşunu sertleştirmesinin sebeplerine değiniyor.



Başbakan Erdoğan ve dışişleri bakanı Davutoğlu'nun bölgesel liderlik konusunda uzun zamandır istekli olduklarını anlatan yazar, ikilinin şimdilerde Esad sonrası döneme dair hazırlık yapmakta olduklarını söylüyor.



Simon Tisdall, Ankara'nın Şam'a karşı sertleşen tavrının Washington tarafından, Rusya gibi Esad yanlısı bölge güçlerine karşı desteklendiğine dikkat çekiyor.

'Türkiye alternatif bir model'



Yaşanacak gelişmelerin Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesini ya da sınır hattında bir güvenli bölge ilan etmesini doğurabileceğini iddia eden yazar, makalesini şöyle sonlandırıyor:



"Batıya yüzü dönük ve NATO'nun müttefiki olan Türkiye, çoğunluğu oluşturan Sünni nüfusuyla, ülkedeki rejimden usanmış Suriyeli Sünnilere bir model sunuyor. Bu yalnızca Ankara'nın Şam'da devrim istemesiyle ilgili değil, Esad'ın korku politikasının işlememesiyle de alakalı. Çünkü Suriyeliler'in önünde, Esad'ın devrilmesi ardından, laiklerin, müslümanların ve farklı mezheplerin bir arada yaşayabilecekleri Türkiye'deki gibi alternatif bir model var."





