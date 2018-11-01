Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi kaçak su kullanıyormuş!

Sayıştay Başkanlığı kamu idarelerini denetledi. Hazırlanan raporda, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) hizmet binalarında ve tesislerinde su ve atık su aboneliğinin bulunmadığı tespit edildi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Sayıştay Başkanlığı, 2017 yılı “Kamu İdareleri Denetim Raporu”nu açıkladı. “ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binaları ile tesislerinde su/atıksu aboneliklerinin bulunmadığı tespit edilmiştir” denilen Sayıştay raporunda “Mahalli idareler ve bağlı kuruluşları ile su ve kanal idarelerinin su/atıksu aboneliklerine ilişkin herhangi bir muafiyetin düzenlenmediği” ifade edildi.

ASKİ: Sayaçlar her ay düzenli olarak okunuyor

ASKİ’nin hizmet binaları ve tesislerinde, su ve atık su aboneliklerinin bulunması ve faturalandırma yapılması gerektiğini belirten Sayıştay’a kurum yanıt verdi. ASKİ cevabında, Sayıştay’ın rapordaki tespitine karşı 73 adet aboneliğinin olduğunu belirterek her ay sayaçların düzenli okunduğunu belirtti. ASKİ’nin yanıtı şöyle:

“Kuruluşumuz bünyesinde hizmet binaları ve tesislerinde tüketilen su ve atık suya ilişkin olarak aboneliklerin yaptırılmadığı hususu belirlenmiş ise de idaremiz adına 73 adet abonelik yapılmış olup sayaçların okuması her ay düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.”

Sayıştay: Sonraki denetimlerde izlenecek

ASKİ’nin cevabının ardından Sayıştay Başkanlığı sonraki denetimlerde konunun takip edileceğini belirterek raporda, “ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binaları ile tesislerinde su/atık su aboneliklerinin bulunmadığından bahisle İdare adına 73 adet aboneliğin yapılmış olduğu, sayaçların okumasının ise her ay düzenli olarak gerçekleştirildiği ifade edilmiş olup, söz konusu husus sonraki denetimlerde izlenecektir” ifadelerine yer verdi.