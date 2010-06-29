Ankara şok tutuklamayı konuşuyor

T24- Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in hakkında tutuklama kararı verilmesine kadar varan operasyonu 35 yıllık meslektaşı ve yakın arkadaşı Karabük Emniyet Müdürü Arif Akkale'nin başlattığı ortaya çıktı.
İddiaya göre, İçişleri Bakanı Beriş Atalay'a yakınlığıyla bilinen iki emniyet müdürünün arası ihale
operasyonuyla açıldı. Hükümetin Milli Görüş
kökenli isimlerine yakınlığıyla bilinen dönemin Kayseri
Emniyet Müdürü Özdemir, Ankara Emniyet Müdürlüğü
'ne atandığı sırada, Adana
'da emniyet müdürlüğünü yürüten ve yaklaşık 15 yıl önce istihbaratçı olarak Ankara'da görev yapan Arif Akkale de bu görev için girişimde bulundu.
Hükümet, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
'ün de oluruyla Özdemir'i Ankara'ya atarken, Kayseri'ye ise Akkeli getirildi. İddiaya göre, Akkale, Kayseri'de göreve başlar başlamaz ilk olarak yolsuzluklar ve organize suç örgütü soruşturmalarını yürüten ve Özdemir'in kadrosunda yer alan KOM Şube Müdürü'nü değiştirerek kendisine yakın bir polis müdürünü bu göreve getirdi. Geçen yıl yapılan bu atamanın ardından Akkale, Kayseri'de aralarında emniyet müdürlüğünün temizlik ihalelerinin de bulunduğu bazı ihalelerde yolsuzluk
yapıldığı yönündeki iddialar üzerine savcılık talimatıyla çalışma başlattı. Hazırlık soruşturması çerçevesinde, ihalelerde haksız kazanç sağlayan bir grubun faaliyetleri tespit edildi. Soruşturmaya Emniyet Genel Müdürlüğü
KOM Dairesi de katıldı. Yapılan araştırmalar sonrasında Özdemir'in ihaleye giren firmaya yardımcı olduğu iddiaları gündeme geldi.
Karşı karşıya gelen Özdemir ve Akkale'nin Polis Akademesi'nde sınıf arkadaşı oldukları öğrenildi. İki isim bir dönem aynı bekar evini de paylaştı. Yaklaşık 35 yıllık yakınlıkları bulunan iki arkadaşın arası Ankara Emniyet Müdürlüğü nedeniyle açıldı.
İçişleri Bakanı Atalay'ın, Özdemir ve Akkale ile geçen hafta makamında biraraya geldiği de öğrenildi. KOM Dairesi Başkanı Ahmet Pek'in de yeraldığı görüşmede, Atalay'ın yaşanan gelişmelerden rahatsızlığını ilettiği ve sorunun çözülmesi talimatını verdiği belirtildi. Enerji Bakanı Taner Yıldız
'a şehit cenazesinde yumruk atılması olayı sonrasında Karabük'e tayin edilen Akkale'nin önümüzdeki günlerde merkeze çekileceği de konuşuluyor.