Ankara Siyasal'da Yükseköğretim Reformu Sempozyumu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Konferans Salonu’nda 12 Aralık 2012'de “Yükseköğretim Reformu Sempozyumu” yapılacak. Sempozyumda YÖK’ün hazırladığı yasa taslağına karşı itirazlar dile getirilecek.
8 üniversite’nin katılımıyla gerçekleşecek sempozyuma sadece akademisyenler ve üniversite idarecileri değil, öğrenciler, idari personel ve sendikacılar da katılacak.
Sempozyuma kimler katılacak?
Türkiye'de toplamda doktora öğrencilerinin dörtte birine, lisans öğrencilerinin yüzde onuna öğretim sunan 5 üniversitenin rektör yardımcıları, YÖK'ün yasa taslağına ve taslağın oluşum biçimine ilişkin itirazlarını dillendirmek için bu sempozyuma katılıyorlar. Toplamda 8 üniversiteden katılım sağlanmakta. Sempozyumda sadece akademisyenler ve üniversite idarecileri değil, öğrenciler, idari personel ve sendikacılar da yer almakta. Sempozyuma ülkenin farklı illerinden araştırma görevlileri başta olmak üzere dinleyici olarak katılımcılar gelecek.
Yeni YÖK yasasına cevap
Sempozyum sonrasında tüm üniversite bileşenlerine açık bir forum gerçekleşecek. SBF, yasa taslağının ilk haline (yani "yeni bir yükseköğretim yasasına doğru" adlı belgeye) cevaben bir fakülte görüşü hazırladı ve kamuoyu ile paylaştı. Metini okumak için tıklayın...
Program: YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU SEMPOZYUMU
Tarih: 12 ARALIK 2012
Yer: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, AZİZ KÖKLÜ KONFERANS SALONU
Açılış konuşması: 9:30-10:00
YALÇIN KARATEPE
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
1.OTURUM: 10.00-11.45
OTURUM BAŞKANI: GÖKHAN ATILGAN
A.Ü. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı
FİKRET ADAMAN
Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı
ALİ ÇAĞLAR
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
MERAL ÖZBEK
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı
NEVZAT ÖZGÜVEN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
KASIM KARAKÜTÜK
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı
2.OTURUM: 13.00-15.00
OTURUM BAŞKANI: NUR BETÜL ÇELİK
Ankara Üniversitesi
İZZETTİN ÖNDER
İstanbul Üniversitesi
ERGUN TÜRKCAN
Ankara Üniversitesi
EMİNE YÖNDEN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
DENİZ YILDIRIM
Ordu Üniversitesi
UTKU BALABAN
Ankara Üniversitesi
3. OTURUM: 15.15-16.30
OTURUM BAŞKANI: KORKUT BORATAV
Ankara Üniversitesi
TEOMAN PAMUKÇU
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
EMİNE ÇAKIR
Lisans Öğrencisi
ŞÜKRÜ GÜLFİDAN
İdari Personal
İLKER AKÇASOY
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sendika Temsilcisi
FORUM: 16.45-18.00
“BUNDAN SONRA NE YAPMALI?”