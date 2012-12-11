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Ankara Siyasal'da Yükseköğretim Reformu Sempozyumu

Sempozyuma Türkiye'nin farklı illerinden araştırma görevlileri de katılacak

11 Aralık 2012 17:40

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Konferans Salonu’nda 12 Aralık 2012'de “Yükseköğretim Reformu Sempozyumu” yapılacak. Sempozyumda  YÖK’ün hazırladığı yasa taslağına karşı  itirazlar dile getirilecek.

8 üniversite’nin katılımıyla gerçekleşecek sempozyuma sadece akademisyenler ve üniversite idarecileri değil, öğrenciler, idari personel ve sendikacılar da katılacak.

 

Sempozyuma kimler katılacak?

 

Türkiye'de toplamda doktora öğrencilerinin dörtte birine, lisans öğrencilerinin yüzde onuna öğretim sunan 5 üniversitenin rektör yardımcıları, YÖK'ün yasa taslağına ve taslağın oluşum biçimine ilişkin itirazlarını dillendirmek için bu sempozyuma katılıyorlar. Toplamda 8 üniversiteden katılım sağlanmakta. Sempozyumda sadece akademisyenler ve üniversite idarecileri değil, öğrenciler, idari personel ve sendikacılar da yer almakta. Sempozyuma ülkenin farklı illerinden araştırma görevlileri başta olmak üzere dinleyici olarak katılımcılar gelecek.

 

Yeni YÖK yasasına cevap

 

Sempozyum sonrasında tüm üniversite bileşenlerine açık bir forum gerçekleşecek. SBF, yasa taslağının ilk haline (yani "yeni bir yükseköğretim yasasına doğru" adlı belgeye) cevaben bir fakülte görüşü hazırladı ve kamuoyu ile paylaştı. Metini okumak için tıklayın...

 

Program: YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU SEMPOZYUMU

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Tarih: 12 ARALIK 2012

Yer: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, AZİZ KÖKLÜ KONFERANS SALONU

Açılış konuşması: 9:30-10:00

YALÇIN KARATEPE

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

1.OTURUM: 10.00-11.45

OTURUM BAŞKANI: GÖKHAN ATILGAN

A.Ü. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı

FİKRET ADAMAN

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı

ALİ ÇAĞLAR

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı

MERAL ÖZBEK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

NEVZAT ÖZGÜVEN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı

KASIM KARAKÜTÜK

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı

2.OTURUM: 13.00-15.00

OTURUM BAŞKANI: NUR BETÜL ÇELİK

Ankara Üniversitesi

İZZETTİN ÖNDER

İstanbul Üniversitesi

ERGUN TÜRKCAN

Ankara Üniversitesi

EMİNE YÖNDEN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

DENİZ YILDIRIM

Ordu Üniversitesi

UTKU BALABAN

Ankara Üniversitesi

3. OTURUM: 15.15-16.30

OTURUM BAŞKANI: KORKUT BORATAV

Ankara Üniversitesi

TEOMAN PAMUKÇU

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

EMİNE ÇAKIR

Lisans Öğrencisi

ŞÜKRÜ GÜLFİDAN

İdari Personal

İLKER AKÇASOY

Yüksek Lisans Öğrencisi, Sendika Temsilcisi

FORUM: 16.45-18.00

“BUNDAN SONRA NE YAPMALI?”

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