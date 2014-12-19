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Ankara sınırlarında 4 günlük arama kararı

Ankara Sulh Ceza Hakimi Seyhan Aksar'ın talebi üzerine Ankara ili sınırları içinde 4 günlük arama kararı verildi

19 Aralık 2014 19:03

Ankara 2 Nolu Sulh Ceza Hakimliği polisin talebi üzerine Ankara ili sınırları içinde 4 günlük arama kararı verdi. Polis karar gereği kişilerin üstlerinde ve araçlarında arama yapabilecek.

Ankara 2 Nolu Sulh Ceza Hakimi Seyhan Aksar tarafından 'Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu' kapsamında verildi.

Al Jazeera'den Mustafa Türk'ün haberine göre, 19 Aralık saat 19.00 ile 22 Aralık 04.00 saatleri arasında polis, kişilerin üstelerinde ve araçlarında arama yapabilecek. Adli kaynaklar polise verilen arama kararının 'Adli önleme' kapsamında rutin bir işlem olduğunu belirtti.

 

Daha önce verilen arama kararı kaldırılmıştı

 

Ankara 10.Sulh Ceza Mahkemesi 13-27 Şubat 2014 tarihleri arasında polise 15 gün boyunca Ankara'nın 6 ilçesinde arama yapma izni vermişti.

Arama kararı, CHP’nin başvurusu üzerine bir üst mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Arama kararının kaldırılması sonrası Emniyet yaptığı yazılı açıklamada bunun, uzun yıllardır yapılan rutin bir uygulama olduğunu belirtmişti.

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