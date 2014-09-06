Ankara ‘sınırda savaş’ istemiyor



Alman hükümetinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne silah yardımında bulunma kararına ilk başta ‘temkinli’ yaklaşan Ankara, Almanya’nın kararına benzer bir yaklaşımın İngiltere’de düzenlenen NATO zirvesinde de gündeme gelmesi ihtimaline karşı özel bir dosya hazırlamıştı. Aslında bu dosyada neler olduğunun ipuçlarını dünya kamuoyu, ABD Başkanı Obama ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinin ardından öğrendi. Irak-Şam İslam Devleti’ne karşı bir gönüllüler koalisyonu oluşturulması ve Bağdat yönetimine silah verilmesi fikrine karşı çıkan Erdoğan, silahların kontrolsüz kalabileceğini, Irak’taki mezhep çatışmasını körükleyebileceğini, dahası Türkiye’deki çözüm sürecini baltayabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Erdoğan’ın satır başlarını gündeme getirdiği özel Irak dosyasının ayrıntıları hakkında Deutsche Welle’ye bilgi veren Türk diplomatik kaynaklar, IŞİD’in elinde 49 Türk diplomatik personelinin de bulunduğu bilgisinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor ve Suriye ile Irak ordularından kalan silahların da sahibinin bugün IŞİD olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye'nin stratejisi

Peki, Türkiye IŞİD’le mücadelede nasıl bir strateji izlemeyi planlıyor? Türk diplomatik kaynaklar, Türkiye için temel önceliğin 49 diplomatik personelin serbest kalması olduğuna dikkat çekip, bu konuda tüm çalışmaların sürdüğüne vurgu yapıyor. Aynı kaynaklar, bu konuda NATO müttefiklerinin desteğini daha da artırmasını istediklerini belirterek, Türkiye’nin mevcut durumda IŞİD’e karşı yapılabilecek her şeyi yaptığının altını çiziyor.

Ankara, Almanya’nın Kürt Bölgesel Yönetimi’ne başladığı silah sevkiyatını da yakından takip ediyor. Silahların, Kürtler tarafından ‘dikkatli kullanılması’ için Kürt Bölgesel Yönetimi ile ‘gerekli irtibatın’ sağlandığını anlatan Türk diplomatik kaynaklar, “Durum kontrol altında. Bölgesel Kürt Yönetimi ile kurulan iletişim hattı sağlıklı bir şekilde işletiliyor. Tek beklentimiz, silah sevkiyatının hiçbir sorun yaşanmadan Irak’ın istikrarına katkıda bulunacak şekilde değerlendirilmesi” yorumunu yapıyor.

Büyük göç sorunu

Türkiye-Irak Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Kapkiç, Irak için savaş senaryolarının konuşulduğu bir dönemde bu senaryolardan uzak bir soruna dikkat çekmek istiyor. Deutsche Welle’ye “Irak’ta büyük bir göç sorunu var. Ve bu sorun, kış bastırmadan halledilmek zorunda” diyen Kapkiç, IŞİD’in ele geçirdiği bölgelerin içinde yaşayan Şiilerle ilgili çok ciddi güvenlik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekiyor. “Bu insanlara yardım için uluslararası toplumun çok daha ciddi stratejilerle ortaya çıkması gerekir” diyen Kapkiç, sadece Kürt bölgesinde 1 milyonun üzerinde mülteci olduğunu ve bunların sayısının her geçen gün arttığını anlatıyor. Türkiye’ye doğru kaçan Ezidilerin sayısının da gün geçtikçe artacağı hesabını yapan Kapkiç, yardımların daha da hızlanması için özellikle Kızılay ve Başbakanlık Afet Yönetimi ile temaslarını artırdıklarını söylüyor.

Türkiye-Irak Dostluk Derneği olarak, özellikle Türkiye sınırına sığınan Iraklılar için ‘geçiçi köyler’ oluşturulmasını önerdiklerini belirten Mehmet Kapkiç, “Bu insanlar ancak böylesi köy ortamlarında varlıklarını koruyabilirler. Onlara birer büyükbaş hayvan sağlandığında gerekli yardımın yapılabileceği görülebilir. Bu konuda Türk hükümeti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” değerlendirmesini yapıyor.