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Ankara Sincan'da sele kapılan çok sayıda kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan İlçesi'nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde, çok sayıda kişi sel sularına kapılarak yaralandı

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07 Eylül 2014 01:34

Sincan'da akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Sel nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarıyla birlikte sel sularına kapıldı.

DHA'nın haberine göre, selden yaralı olarak kurtulan bir vatandaş, bir anda sel suyunun geldiğini, aracının suya kapıldığını, kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulduğunu anlattı. Selde yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Sel baskını nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir çok ev ve işyeri su altında kaldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

 

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