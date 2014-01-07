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Ankara Sincan Cezaevi'nde 'süngerli oda'da neler oldu?

CHP'li Ağbaba ve BDP'li Bozlak, Sincan Cezaevi'nde çocuklarla gardiyanlar arasında çıkan kavga görüntülerini izlediklerini, ancak çocukların konuldukları 'süngerli oda'nın kamera kayıtlarının olmadığını söyledi

07 Ocak 2014 00:54

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu, 9 çocuğun şiddete ve işkenceye maruz kaldıkları ve başka infaz kurumlarına gönderildikleri Ankara Sincan Cezaevi'nde incelemede bulundu. Komisyonun CHP'li Üyesi Veli Ağbaba ile BDP'li üye Murat Bozlak, T24'e, çocuklar ve gardiyanlar arasında 'sayım' yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve olayların büyüdüğünü anlattı. Bozlak'ın verdiği bilgiye göre, infaz koruma memurları, 1 Ocak günü akşama doğru sayıma geliyor. Herkesin tek tek sıraya dizilerek sayıma geçmesini söylüyor. Televizyonun kapatılması isteniyor. Hasta olduğunu söyleyen çocuklardan biri aşağıya inemeyeceğini söyleyince tartışma çıkıyor. Milletvekillerine infaz memurlarının kendilerine küfür ettiklerini anlatan çocuklarla gardiyanlar arasında kavga çıkıyor. Kavga büyüyünce takviye güç geliyor. Sayıma ilk gelen dört gardiyanı çocuklar hırpalıyor. 9 çocuk da darp ediliyor.

 

Bozlak: 30'a yakın infaz memuru geliyor

 

BDP'li Bozlak, kavganın çıkmasıyla 30'a yakın infaz memurunun arkadaşlarına destek için geldiklerine dikkat çekti. Olaylarla ilgili infaz memurlarında doktor raporu aldıklarını söyleyen Bozlak, T24'ün, " çocuklarda iz var mı" sorusuna, " Evet hala kollarında ve gözlerinde izler kalmış " yanıtı verdi.

 

'Yumuşak odaya' konulmuşlar

 

Çocukların olayın hemen ardından süngerli ya da yumuşak odaya atıldığını anlatan Bozlak, "Biz, burada nelere olup bitiğini bilmiyoruz. Çünkü kamera görüntüsü yok" dedi. CHP'li Veli Ağbaba'da, "Bu odalar cezaevlerinin kara kutusu. Buraya konulan çocuklara ne yapıldığını bilmiyoruz. Çünkü görüntü yok" dedi.

 

Çocuklara kelepçe vurulmuş

 

Ağbaba ve Bozlak, çocuklara kelepçe vurulduğuna dikkat çekerken kollardaki izlerin hala gitmediğini anlattı.

AKP'li Cezaevi alt komisyon başkanı Ayşe Türkmenoğlu Başkanlığı'ndaki inceleme heyeti sürgüne gönderilmeyen üç çocukla yüz yüze konuştu.

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