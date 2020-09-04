Ankara Sınav Koleji'nde bakanlığın yasak kararına rağmen birinci sınıfların okula getirildiği iddia edildi

Ankara Sınav Koleji'nde öğretmen ve öğrencilerde Koronavirüs görülmesine rağmen eğitime devam edildiği iddialarının ardından bu sefer de birinci sınıfların yüz yüze eğitim için okula getirildiği ileri sürüldü. Öğretmen ve yöneticilere gönderilen mesajda birinci sınıfların programına dair bilgiler paylaşıldığı görülürken, okul yönetimi iddiayı yalanladı.

Ankara’da Sınav Koleji’nin 2 şubesinde öğrenciler ve öğretmenlerde Koronavirüs'e rastlanmasına rağmen eğitime devam edildiği iddia edilmişti. Jurnal Türkiye'den Onur Dalar'ın haberine göre öğrenci velileri durumu doğrularken, testi pozitif çıkan birden fazla öğrenci olduğunu söyledi.

Okul yetkilileri ise haberi yalanladı ve söz konusu öğrencinin testinin negatif çıktığını söyledi. Öğrencinin isminin açıklamayan okul yönetimi, birden fazla vaka olup olmadığı yönündeki sorulara cevap vermedi. Okul yönetiminin negatif test belgesi ile pozitif olduğu iddia edilen testin uyuşmadığı kaydedildi.

Ankara Sınav Koleji’nde eğitim veren ismini vermek istemeyen bir yönetici, söz konusu vakaların bir çok şubede yaşandığını, okul yönetimi tarafından hiç bir şekilde önlem alınmadığını söyledi. Yönetici, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına rağmen, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitim için okula getirildiğini ileri sürdü.

Öğretmen ve yöneticilere gönderildiği belirtilen mesajlarda yasak kararına rağmen ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula çağrıldığı görülüyor. Öğretmenlere ve yöneticilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer alıyor:

“Değerli Yöneticilerimiz, 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren anasınıfından 1. Sınıfa geçen öğrencilerimiz ile 1. Sınıfa Hazırlık ve Oryantasyon programımız başlayacaktır. Bu program, 8.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerimiz kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısını okullarında yapacaklardır. Öğrencilerimizin okula ulaşımı velilerimiz tarafından sağlanacaktır. Öğrencilerin okula gelirken muhakkak maske ve siperlik getirmeleri gerekmektedir. Tüm alanlarda, MEB ve Sağlık Bakanlığınca belirtilen yönergeler çerçevesinde alınmış olan tedbirlerin titizlikle uygulanmaya devam edilmesi büyük önem arz etmektedir. Yüz yüze eğitime katılamayacak olan öğrencilerimiz, haftada 3 gün olmak üzere uzaktan online eğitim programımıza katılabileceklerdir. İlgili ders programları ve ders saati çizelgeleri sizlerle paylaşılacaktır. Sağlıkla kalmanız dileğiyle.”

Ders programı iddiası

Başka bir kaynak da birinci sınıfların eğitime başladıktan sonra öğretmenler tarafından sınıflarda yapılan Instagram paylaşımlarının okul yönetimi tarafından sildirildiğini iddia etti. Öğrenci velilerine hiç bir şekilde yazılı mesaj atılmasına izin verilmediği ileri sürülürken, okul yönetimi birinci sınıfların yüz yüze eğitimin gizli kalması için öğretmenleri sürekli uyardığı aktarıldı.

Sınav Koleji’nin yöneticilere ve öğretmenlere gönderdiği birinci sınıflar için hazırlanmış ders programında birinci sınıflar için yüz yüze eğitime başlandığı görülüyor. Ulaşılan kaynak mobbing uygulanmasında çekindiği ve çalıştığı şubenin ortaya çıkmaması için derslerin hangi saatlerde verildiğini gizlediğini kaydetti.

Sına koleji iddiaları yalanladı

Ulaşılan Sınav Koleji yetkileri birinci sınıfların eğitim gördüğünü yalanladı. Yetkililer, MEB’in yasağının farkında olduklarını, birinci sınıfların hiç bir şekilde yüz yüze eğitim için okula getirilmediğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamada; 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitim veren kurumlara cezai müeyyide uygulanacağının altı çizilmişti.