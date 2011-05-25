Ankara savunma sanayinin merkezi ve sağlık başkenti olacak

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, farklı paketler halinde Ankara pojelerini tanıttı. Projelerin ilk bölümüne göre Ankara savunma sanayinin merkezi olacak ve bir uzay ve uydu tesisi kurulacak. Ayrıca Ankara’ya yeni Adalet Sarayı yapılacak, kent toplam 7 bin yatak kapasiteli iki şehir hastanesiyle bölgenin sağlık merkezi haline getirilecek. Ankara’ya 40 bin seyirci kapasiteli bir de stadyum yapılacak. Fuar merkezi ve hayvanat bahçesi gibi sosyal donatıların yer aldığı projelerin dışında Ankara'da 500 bin nüfuslu yeni bir kent oluşturulacak.



Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Vizyonuyla Ankara" adlı tanıtım toplantısında Ankara için projeleri açıkladı. Konuşmasında daha önce İstanbul için ihayata geçirilen Kanal İstanbul ve 2 Şehir Projesi'ni de hatırlatan Erdoğan, "Ben, İstanbul projelerimizi açıklarken, bazı hususların altını özellikle çizdim. İstanbul'daki projeler, lokal, yerel projeler değil. O projeler, İstanbul'u ilgilendirdiği kadar, Trakya'yı ilgilendirdiği kadar, onlardan çok daha fazla Türkiye'yi ilgilendiriyor. O projelerde, 10 binlerce kişinin çalışacak olması, projeler tamamlandığında ortaya çıkacak sanayi, ticaret ve yaşam merkezleri, ortadan kalkacak risk ve elde edilecek gelir, tüm Türkiye tarafından paylaşılacak" diye konuştu.

81 ilde büyük projeleri hayata geçireceklerinin altını çizen Erdoğan Ankara, İzmir ve Diyarbakır için de özel projeler olduğuna değindi.

Ankara'nın köklü bir tarihe sahip olduğunu ifade eden Erdoğan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı eserinden Ankara ile ilgili dizelerini okudu. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ankara gri devlet binalarından, kravatlı, takım elbiseli ciddi devlet adamlarından, sadece modern bir şehir hüviyetinden ibaret değildir. Ankara, Selçuklu Hükümdarları Alaaddin Keykubat, II. Kılıçarslan, Sultan Muhiddin Mesut'un; Osmanlı Sultanları Orhan Gazi'nin, II. Murad'ın; elbette ki Akşemseddin ve Hacı Bayram Veli'nin, üstat Necip Fazıl'ın hocası, Bağlum'da medfun Abdulhakim Arvasi'nin şehridir. Ankara, İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in şehridir. Ankara 23 Nisan 1920'de, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde, bir Cuma namazının ardından, Ulus'ta, eski Meclis binası önünde, Kur'an-ı Kerim ve dualarla açılmış Türkiye Büyük Millet Meclisinin şehridir. Yani Ankara, Cumhuriyetimizin filizlendiği, bir çınara dönüştüğü, İstiklal Savaşımızı sevk ve idare eden bir şehirdir. Ankara, hem modern bir Avrupa başkenti, hem modern bir Cumhuriyet şehri, hem de bir tarih, kültür ve medeniyet şehridir. Ankara 1923'te Başkent ilan edildiğinde nüfusu 40 bin olan bir Anadolu kasabasıydı. Şu anda nüfusu 5 milyona yaklaşmış durumda. Ne yazık ki Ankara nüfus olarak büyürken şehir buna hazırlıklı şekilde planlanmadı. Böyle bir nüfus projeksiyonu yapılmadığı için Ankara kentleşme itibariyle çok çarpık gelişti. Sadece artan nüfus değil, büyüyen gelişen kamunun ihtiyaçları da sağlıklı bir plana tabi tutulmadı. Ankara'ya da nefes aldırmak için yoğun gayret serf ettik.

Ankara Cumhuriyet'in kalbi, bu milletin idare merkezidir. Ankara diğer 80 vilayetin umutlarını bağladığı çözüm beklediği vizyon beklediği bir şehirdir. Ne yazık ki Ankara uzun yıllar bırakın diğer şehirleri kendi köylerine ilçelerine dahi çözüm üretememiş, derman olamamıştır. Kızılcahamam Çamlıdere, Bala, Evren Şereflikoçhisar, Güdül Beypazarı Nallıhan'a kadar Ankara yıllarca hizmete hasret kalmıştır. Ta ki AK Parti gelene kadar."





Marka şehir olacak



Erdoğan, konuşmasında Ankara'nın artık dünyada gündemi belirleyen bir başkent olduğunu, ihtiyaç sahibi ülkelere yardım elini uzattığını ve medeniyetler ittifakına başkentlik yaptığını vurgulayarak bütün uluslararası denklemlerde "ben de varım" dediğini belirtti. Başbakan Erdoğan, "Biz sadece Ankara'yı büyütmekle, Ankara'yı güzelleştirmek, Ankara'nın çehresini değiştirmekle kalmadık, aynı zamanda Ankara'yı uluslararası bir kent, uluslararası bir başkent haline dönüştürdük. Şimdi açıklayacağımız büyük projelerle, işte Ankara'nın bu vasfını daha da güçlendiriyoruz. Ankara'nın başkent vasfını, modern görünümünü, itibarını şimdi bu projelerle daha da ileri standartlara kavuşturuyoruz. Ankara'daki bu projelerle, Türkiye'nin kalbi Ankara'yı, dünyaya örnek bir şehir, vizyon bir şehir, marka bir şehir haline getiriyoruz" diye konuştu.



İşte Ankara'nın projeleri

Ankara için hayata geçirilecek projeleri önem sıralarına göre sayan Erdoğan, her 5 projede bir tanıtım filmleri göstererek, projeler hakkında bilgi verdi. Ankara'nın savunma sanayi alanında bir üretim merkezi haline getirileceğini ifade eden Erdoğan Gölbaşı'nda Radar Tasarım ve Üretim Merkezi kurulacağını, TAI tesisleri içinde de Uzay ve Uydu Merkezinin faaliyete geçeceğini belirtti. Erdoğan, "Savunma sanayisi projelerimiz büyük önem arz ediyor. Ankara savunma sanayimizin başkenti. İnşallah, yeni projelerle Ankara'nın bu vasfını daha da güçlendiriyor, dünyanın en önemli savunma sanayisi merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Savunma sanayisi sektörünün cirosu 2004-2010 yılları arasında yüzde 100'den fazla bir artışla 1,3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara çıktı. Savunma teçhizatımızın yüzde 25'i içeriden karşılanırken, şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 52'sini artık içeriden karşılıyoruz. Bu kuru kuruya bir ifade değildir. Bu milletin bağımsızlık mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin de aynı zamanda teminatıdır. Eğer siz ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsanız güçlüsünüzdür, eğer yok birisinden gelecek mühimmat ile bağımsızlığınızı koruyacaksanız kusura bakmayın yaya kalırsınız. Ama artık bu dönem geride kalıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tank, savaş gemisi, insansız uçak, güdümlü roket gibi ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu artık ülkemizde tasarlanıyor ve üretilmeye başlandı, başlanıyor. Savaş uçağı ve nakliye uçağı üretimlerinde Türkiye uluslararası konsorsiyumların üyesi haline geldi. Dünyadaki en büyük 100 savunma sanayisi firması içinde Türkiye'den 2 firma ASELSAN ve TAI yer alıyor. Savunma Sanayisinin yüzde 80'i Ankara'da bulunuyor ve söz konusu büyüme Ankara firmaları tarafından sağlanmış durumda, yan sanayiyi kastediyorum" diye konuştu.

2016 yılında savunma sanayisi ciro hedefinin 8 milyar dolar olduğunu da dile getiren Erdoğan, bunun en az 6 milyar dolarının Ankara'daki savunma sanayisi şirketleri tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Ankara'da üretilen ATAK helikopteri ve ANKA İnsansız Hava Aracının uçuşlara başladığını yineleyen Başbakan Erdoğan, ilk milli tasarım GÖKTÜRK uydusunun TAI-TÜBİTAK işbirliğinde Ankara'da üretildiğini, 2012'de de uzaya fırlatılacağını dile getirdi.

Ankara'ya ikinci şehir



Erdoğan Ankara için en önemli projenin ise Güneykent adı verilen Ankara'daki ikinci şehir projesi olduğunu söyledi. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da ikinci bir şehir kurulacağını ifade eden Erdoğan "projeyle Ankara'ya 500 bin kişilik yeni bir şehir kazandırmış olacağız. Sadece konut, uydu kent olarak değil, Ankara'nın önemli bir merkezi, bir yaşam alanı olarak bu şehri tasarlıyoruz. İstanbul'da olduğu gibi, bu gecekondu bölgelerinden 'ben oraya yerleşmek isterim' diyen kardeşlerimizi hemen oralara taşıyabileceğiz. Yani yer sıkıntısı olmasın. Şehrin kurulacağı alan hakkında şimdilik bilgi vermiyoruz. Ancak çalışmalarımız büyük oranda tamam, 12 Haziran'ın hemen ardından bu çalışmaları somutlaştırmaya başlayacak ve bununla birlikte uygulama projesine hemen bir yılı müteakiben başlamış olacağız" dedi.



Ankara için bir diğer projenin de sağlık alanında yapılacağını kaydeden Başbakan Erdoğan, Ankara'yı, bölgenin sağlık merkezi haline getirerek, ulusal ve uluslararası bir sağlık başkentine dönüştüreceklerini kaydetti. Bu bağlamda iki tane şehir hastanesi kurulacağını vurgulayan Erdoğan, toplam 7 bin yatak kapasitesiyle, 2 milyon 800 bin metrekare alana kurulu iki şehir hastanesinde, 2 genel ve 19 ihtisas hastanesi olacağını, bu hastaneleri, Keçiören Etlik semtinde ve Bilkent'te inşa edeceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Ankara'da 40 bin seyirci kapasiteli, UEFA kriterlerine uygun bir stadyumun da inşa edileceğini belirterek "Çevresine yapacağımız ilave spor tesisleri ile Ankara'da sporun kalbinin attığı bir merkez olarak inşa edeceğiz"dedi.

-KIZILAY VE ULUS'UN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK-

Erdoğan Ankara'ya yapılacak diğer projeleri ise şu şekilde sıraladı:

"Ankara'ya 300 bin metrekare civarında kapalı alana sahip yeni bir adalet sarayı kurulacak.

Uzay ve uydu merkezi TAI tesisleri içinde faaliyete geçirilecek.

2010 yılında kurulan Yıldırım Beyazıd Üniversitesi farklı bir konseptle tasarlanacak ve uluslararası bir bilim merkezi olarak büyütülecek.

Ortadoğu'nun en büyük hayvanat bahçesi inşa edilecek.

Başkentin merkezi Hıdırlıktepe'de, bir inanç ve tarih müzesi inşa edilecek.

Eskişehir yolu üzerinde 2 bin dekar alan üzerine, 83 milyon liralık bir yatırımla milli botanik park kurulacak.

Kızılcahamam, Güdül, Haymana, Çubuk, Çamlıdere, Ayaş ve Beypazarı'ndaki termal su kaynakları, yeni bir konseptle değerlendirilecek, tesisler inşa edilerek, Ankara termal sağlık turizminin de başkentine dönüştürülecek.

Ankara, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir YHT hattının çalışmalarına başlanacak, başkent hızlı trenin merkezi, kesişme noktası, ortak istasyonu konumuna yükseltilecek.

Başkent merkez olmak üzere, Ankara-Niğde, Ankara-İzmir, Ankara-Samsun otoyolları inşa edilecek, karayolları noktasında Ankara'nın merkezi konumu güçlendirilecek.

Akyurt ilçesine, 1 milyon 800 bin metrekare alan üzerine kurulu uluslararası standartlarda bir fuar merkezi inşa edilecek.

Ulus Tarihi Kent Projesi kapsamında Hacı Bayram Camii merkez olmak üzere, kale çevresi, Altındağ, hapishane ve çevresi gecekondulardan, temizlenecek, estetik bir görünüm ve mimariye kavuşturulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılay'daki binalar Selçuklu mimarisine uygun şekilde yeniden dizayn edilecek.

Eskişehir Yolu üzerinde 2 bin dekar alan üzerine 83 milyon tutarında yatırımla "Milli Botanik Parkı" inşa edilecek. Türkiye genelinde yetişen 4 bin endemik bitkinin, açık alanda ve seralarda sergilenecek.

Şehir içi trafiği rahatlatmak için Kızılay-Çankaya, Kızılay-Keçiören ve Batıkent-Sincan metro hatları tamamlanacak. Ayrıca Kızılay-Akyurt fuar alanı ile havaalanı arasında yeni bir raylı sistem inşa edilecek.

Keçiören ile İstanbul Bulvarı, Keçiören'i İstanbul, Eskişehir ve Konya yoluna bağlayacak 15 kilometre uzunluğunda bir tünel inşa edilecek