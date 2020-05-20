Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir, özel sektörün kamudan alacağı 200 milyar lira için önerdi: Devlet para yerine kupon versin

Koronavirüs nedeniyle sıkıntıya giren ekonomiye çare için Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’den kupon önerisi geldi. Özel sektörün devletten alacağı 200 milyar liraya karşılık para yerine geçecek kupon basılıp özel sektöre verilebileceğini söyleyen Özdebir, kuponlarla firmaların devlete ve birbirlerine olan borçlarını ödeyebileceklerini, bunun enflasyona da yol açmayacağını belirtti.

Bir grup gazeteciyle yaptığı online sohbette, önerisinin detaylarını şöyle açıkladı:

“Ev yapımı para, bir çeşit banka çeki gibi bir şey. Ben Nurettin Özdebir olarak para basabiliyorum. Alıyorum çek defterini, üzerine bir rakam yazıyorum ve para basmış oluyorum. Aynı şekilde devlet de özel sektöre olan borçlarına karşılık kuponlar halinde para basabilir. Özel sektörün şu anda devletten KDV’lerden dolayı 200 milyar lira civarında alacağı var. Maliye ve Hazine Bakanlığı bu borcuna karşılık para basar gibi kupon bassın, alacaklı şirketlere versin. Şirketler de o kuponları tıpkı para gibi kullanıp mal alsın, malzeme alsın, üretim yapsın, vergi ve SGK borçlarını ödesin. Bu sayede piyasalar tekrar harekete geçer, teker döner. Ülkemizde şu anda talep yönlü bir enflasyon riskimiz yok, zaten talep durmuş vaziyette. Arz da durdu. Biz bu yolla tekrar arz ve talebi artırmış olacağız. Önerimizi Bakan Berat Albayrak’a bir rapor halinde ileteceğiz.”

"Kur yükselmez"

Başkan Özdebir, Maliye’nin ev yapımı para basmasıyla Merkez Bankası’nın nakdi para basması arasında büyük fark olduğunu, basılan ev yapımı paranın dövize gitmeyeceği için döviz kurunu da artırmayacağını söyledi. Maliye’nin özel olarak bastığı kuponlarla hiç kimsenin gidip döviz alamayacağını, sadece işinde kullanabileceğini vurgulayan Özdebir, “Bu kuponlar 1 ay ya da 3 ay 5 ay vadeli olabilir. Paranın vade sonunda döneceği yer yine Hazine olacak, Maliye olacak. Merkez Bankası’nın bastığı parayı piyasadan geri toplamak zordur. Ama bu para kendi kendine eve dönecek” dedi.

"Ayda 10’ar milyar liralık bölümler halinde piyasaya sürülebilir"

Özdebir, ev yapımı paranın 5 defa el değiştirmesi halinde devletin bastığı para kadar, yani 200 milyar lira vergi geliri elde edebileceğini iddia etti. Şu anda piyasada iş olmadığı için devletin vergi geliri elde edemediğini anımsatan Özdebir, bu parayla piyasada oluşan alış-veriş sayesinde devletin yüzde 18 KDV başta olmak üzere gelir, kurumlar ve diğer vergilerden 200 milyar lira vergi geliri elde edeceğini söyledi. Özdebir, 200 milyar liralık kuponun bir anda değil ayda 10’ar milyar liralık bölümler halinde de piyasaya sürülebileceğini ifade etti.