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Ankara Sanat Tiyatrosu izleyicilere gazete dağıttı: Seyirci kalmayacağız

"Tarihe o kadar çok 'kara bir leke' geçti ki kapkara olduk"

06 Kasım 2016 15:26

Ankara Sanat Tiyatrosu, medya kuruluşlarının KHK ile kapatılması ve Cumhuriyet gazetesinin yazar ile yöneticilerinin tutuklanmasını "Baskılara seyirci kalmayacağız" diyerek protesto etti. Tiyatro üyeleri, oyunlara gelen izleyicilere BirGün, Evrensel ve Cumhuriyet gazetelerini dağıttı.

Birgün'den AST dayanışma çağrısında bulunurken yaşanan baskılara seyirci kalmayacaklarını bildirdi.

Oyun öncesi muhalif gazeteleri izleyicilere dağıtan AST ekibi, yaptığı açıklamada, "Biz Ankara Sanat Tiyatrosu olarak sokaklarda söylediğimiz sözleri sahneden 54 yıldır sanatımızla söyledik ve söyleyeceğiz. Elimizdeki tek gücümüz sanatımızdır. Repliklerimiz yüreğimiz, kostümlerimiz bedenimiz. aksesuarlarımız elimiz, ayağımız, dekorumuz içinde yaşadığımız dünyamızdır. Tarihe o kadar çok 'kara bir leke' geçti ki kapkara olduk. Hayat perde diyene kadar seyircimizle birlikteyiz. Seyirci kalmayacağız” ifadelerine yer verdi.

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