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Ankara saldırısının zanlıları adliyede

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alınmıştı

18 Mart 2016 14:35

Ankara’da 13 Mart pazar günü gerçekleştirilen ve  37 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

NTV'de yer alan habere göre, saldırının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 9'u, sabah saatlerinde Ankara Gazi Mustafa Kemal Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar arasında, patlayıcıları getirdiği tespit edilen M.V.D'nin de olduğu öğrenildi. Zanlılar daha sonra Ankara Adliyesine götürüldü.

Öte yandan, gözaltında rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan R.E'nin, tedavisinin ardından adliyeye gönderileceği öğrenildi.

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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