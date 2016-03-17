Ankara saldırısının ikinci şüphelisi, canlı bombanın sevgilisi miydi?

Ankara’da 37 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ikinci faili olduğu iddia edilen Özgür Ünsal’ın canlı bomba olduğu kesinleşen Seher Çağla Demir’i annesiyle ‘sevgilim’ diye tanıştırdığı iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, çevresinde 'apolitik' birisi olarak tanınan Özgür Ünsal'ın, uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu, saldırıdan bir süre önce canlı bomba Seher Çağla Demir'i, birlikte kaldığı annesine sevgili olarak tanıttığı öğrenildi. Babası Zonguldaklı, annesi Trabzonlu olan Özgür Ünsal'ın, olay anında olası polis kontrolünden kurtulmak için kamufle amaçlı kullanıldığı öne sürüldü.

İstihbarat ekiplerinin hem Özgür Ünsal ve bağlantıları, hem de ailesine yönelik araştırmalarında, uyuşturucu kullanmaktan poliste kaydı bulunan Ünsal'ın, terör örgütüyle ise bir bağlantısı saptanamadı. Anne ve babasının ayrılmasından sonra, annesiyle birlikte Ankara'da yaşayan Özgür Ünsal'ın, saldırıdan kısa süre önce canlı bomba Seher Çağla Demir'le tanıştığı iddia edildi.

Yine saldırıdan önce Özgür Ünsal'ın, canlı bomba Seher Çağla Demir'i, evine götürüp annesine sevgilisi olarak tanıttığı iddia edildi. Bu tanışmadan kısa biri süre sonra da saldırının gerçekleştiği aktarıldı.

Olaya yönelik araştırmalardan sonra polis, güçlü bulgular sonrasında, Özgür Ünsal'ın saldırıdan haberdar olmadığı kanaatine vardı. Ancak Seher Çağla Demir'in polisin olası bir şüphesi durumunda ya da kontrollerde, dikkat çekmemek adına kamufle olmak için Özgür Ünsal'ı, yanında bulundurmuş olabileceği belirtildi. Ancak Özgür Ünsal'ın bağlantıları, Seher Çağla Deniz ile ilişkisine yönelik araştırmaların sürdürüldüğü açıklandı.

Olayı üstlenen terör örgütü TAK'ın da açıklamasında Özgür Ünsal'ın adının geçmemesi, saldırıyı Seher Çağla Demir ve ona bağlı birimin gerçekleştirdiğini belirtmesi dikkat çekti.