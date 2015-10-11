Ankara saldırısının ardından Türkiye ayakta

Ankara’da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilecek Barış Mitingi öncesinde Ankara Garı öncesinde toplanan kalabalığa yönelik bombalı saldırı ülke genelinde gerçekleşen gösterilerle protesto edildi. En kalabalık gösteri İstanbul İstiklal Caddesi’nde gerçekleşirken, Ankara, Van, İzmir ve Batman’da gerçekleşen gösterilere polis müdahale etti. Protesto gösterilerinde yaşananlar şöyle:

İstanbul - İstiklal Caddesi

Ankara'daki terör saldırısını protesto eden yüzlerce kişi, saat 18.00'da Beyoğlu Tünel Meydanı'nda toplandı. Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na yürüyen yüzlerce kişi yürüyüş boyunca slogan atan binlerce kişi, terörü lanetledi.



Tünel Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli sivil kuruluşlarına üye yüzlerce kişi, saat 18.00'da, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ankara'da yaşanan patlamayı protesto eden grup üyeleri, yürüyüş boyunca sık sık "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları attı. Galatasaray Meydanı'na ulaşan grup üyeleri, burada, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin yaptığı kısa konuşmaların ardından ortak basın açıklaması okundu.

"Katliamın gerçekleşmesine neden olanları lanetliyoruz"

Barış Bloku üyesi Özlem Tolu'nun okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ankara'da yaşanan saldırı, emekçilerin barış, demokrasi ve özgürlük taleplerini hedef almıştır. Demokrasi güçleri olarak her fırsatta savaş çığırtkanlığı yapanlara karşı 'inadına barış' diyen barış savunucularına göz göre göre katledenleri ve bu katliamın gerçekleşmesine neden olanları lanetliyoruz"

"İnadına özgür olacağız inadına barış içinde olacağız"

Basın açıklamasının ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Beyza Üstün bir konuşma yaptı.



Açıklamaların ardından grup üyeleri kısa süreli oturma eylemi yaptı. Grup üyeleri daha sonra protesto eylemine son verdi. Dağılım sırasında, bir grup Tarlabaşı Bulvarı'nda tekrar oturma eylemi yapmak istedi. Polis, gaz ve plastik mermilerle gruba müdahale etti. Müdahalenin ardından grup üyeleri ara sokaklara kaçtı.

İzmir

Ankara'da yaşanan terör saldırısı İzmir'de sivil toplum kuruluşlarına üye binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde toplanan değişik sivil toplum örgütü ve siyasi partilere mensup yaklaşık 5 bin kişi Basmane Meydanı'na kadar yürüyüp burada basın açıklaması yapacağını duyurdu. Ancak polis yürüyüşe izin vermedi.Topluluk liderlerleri ile polisin görüşmesi sonucu Gündoğdu Meydanı'na yürünmesine karar verildi. Topluluk sloganlar atarak, yakın olan Gündoğdu Meydanı'na çıktı. Burada dağılmayan gruptakiler bir süre sonra Cumhuriyet Meydanı'na 1. Kordon'dan yürüyüp basın açıklamasını burada yapacağını söyledi. Polis bu kez de 1. Kordon'un Cumhuriyet Meydanı'na doğru olan bölümünü kesti. Bu sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Gruptan polise taş atıldığı görüldü. Araya girenler gerginliği önledi. Grubun 1. Kordon'daki protestosu devam ediyor.

Batman

HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Saadet Becerikli, Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Batman Milletvekili adayı Kadir Tunç, Ankara Tren Garı kavşağında meydana gelen patlamasıyla basın açıklamasıyla kınadı. Milletvekilleri kortej önünde yürüdükleri sırada TOMA araçları, basınçlı suyla grubu dağıttı. Milletvekilleri ile Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir, basınçlı sudan etkilenirken, polis gözyaşartıcı sprey kullandı.

Ankara - Kızılay

Ankara Garı önünde yaşanan patlamanın ardından Yüksel Caddesi'nden Kızılay'a gelen maskeli 15 kişilik grup, polis ekiplerine havai fişek attı.



Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gruptakiler ara sokaklara dağıldı.

İstanbul - Kadıköy

Ankara'da 86 kişinin ölümüne, 186 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısını protesto eden bir grup, Kadıköy İskele Meydanı'nda oturma eylemi yaptı.

Yüzlerce kişi, Kadıköy'de bulunan Karaköy-Eminönü iskelesi önünde toplandı.

Grup üyeleri pankart açarak, patlamayı protesto etmek amacıyla oturma eylemine başladı. Grup üyeleri, sık sık sloganlar attı.

Yaklaşık 1 saat süren oturma eyleminden sonra grup, Beyoğlu Tünel Meydanı'nda yapılacak olan eyleme katılmak için vapur ile Karaköy'e geçti.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi ofis semtinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi sloganlar attı. Protesto eylemine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Fırat Anlı, HDP Eş Başkanı Ömer Önen, partililer ve sendika temsilcileri katıldı.

Kalabalık açıklamanın ardından yaklaşık 5 dakika oturma eylemi yaparak saldırıya tepki gösterdikten sonra dağıldı.

Şanlıurfa

Öğleden sonra Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde toplanan ve aralarında HDP Milletvekilleri Dilek Öcalan, İbrahim Ayhan, Ziya Çalışkan’ın da bulunduğu Emek ve Demokrasi Platformu üyesi yaklaşık 300 kişi, Ankara’daki saldırıyı protesto etti. Kalabalık, açıklamaların ardından 5 dakikalık oturma eylemi yaparak dağıldı.

Van

Patlamayı protesto amacıyla Cumhuriyet Caddesi'ndeki Faqiye Teyran Parkı'nda toplanan bazı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri basın açıklaması yaptı.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nden 2 Nisan Kavşağı'na kadar yürüyen grup, burada oturma eylemi gerçekleştirdi.

Eylemin ardından tekrar çarşı merkezine yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. HDP yöneticilerinin, emniyet yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucu grubun yolu kapatmamak şartıyla yürümesine izin verildi. Ancak bu sırada bazı kişilerin güvenlik güçlerine taş atması üzerine gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Çarşı merkezi ve ara sokaklara dağılan grup, polisin müdahalesiyle dağıldı.

Tunceli



Tunceli'de, Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda toplanan bir grup, Cumhuriyet Caddesi'ne kadar sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Grup, yürüyüş sonunda caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatarak bir süre oturma eylemi yaptı.

HDP Tunceli İl Eş Başkanı Özge Perihan Hoşoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, Ankara'da DİSK, KESK, TTB, TMMOB'un çağrısıyla düzenlenen mitingin, bombalı bir katliama hedef olduğunu söyledi.

Bombalı saldırıda onlarca insanın yaşamını yitirdiğini ve yüzlercesinin yaralandığını ifade eden Hoşoğlu, "Yaşanan bu katliamda yaşamını yitiren arkadaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Bir kez daha söz veriyoruz. Özgürlük ve onurlu bir barış için mücadelemizi daha da büyüteceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından Kışla Meydanı'ndaki Seyit Rıza Parkı'na kadar yürüyen grup, burada bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.



Kars



Ankara'daki terör saldırısı Kars ve Kağızman ilçesinde de kınandı.

Kars şehir merkezinde HDP, DBP öncülüğünde düzenlenen tepki yürüyüşüne, CHP, KESK, DİSK, Kars Devrimci 78'liler Derneği ve İnsan Hakları Derneği üyeleri de destek verdi.

HDP Kars İl Örgütü binası önünde toplanan grup, Faikbey Caddesi'nden sloganlarla yürüyüşe geçti. Atatürk Caddesi Kavşağı'na kadar yürüyen grup, burada terör saldırısında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

HDP Kars Milletvekili Şafak Özanli, burada yaptığı açıklamada, bugünün, Türkiye için kara bir gün olduğunu ifade etti.

Yapılan saldırıyla "inadına barış" diyen insanların katledildiğini dile getiren Özanli, katliamı nefretle kınadıklarını söyledi.

Basın açıklamasının ardından terör saldırısını kınamak için 5 dakikalık oturma eylemi yapan grup, eylemlerini HDP Kars İl Örgütü binasına yürüyüşle sonlandırdı.

Terör saldırısı Kağızman ilçesinde de İstiklal Alanı'nda DBP Kağızman İlçe Örgütünce yapılan basın açıklamasıyla kınandı.