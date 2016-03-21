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Ankara saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Feyyaz Aydın, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi

21 Mart 2016 18:16

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Ankara saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini duyurdu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Topçu, "Ankara patlamasından sonra umutla iyileşmesini beklediğimiz, evladımız Feyyaz Aydın bugün şehit olmuştur. Başımız sağolsun" dedi. 

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ankara patlamasında yaralanan, vücudunun değişik yerlerinde şarapnel parçası yarası olan ve iki bacağı diz altı ampute olan Feyyaz Aydın, tedavi gördüğü Ankara Eğitim ve araştırma hastanesinde vefat etmiştir" denildi.

 

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