Ankara saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dün Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı. Ölenlerden 2'sinin saldırıyı düzenleyen teröristler olabileceğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "71 yaralımız var. 15'i yoğun bakımda ve durumları ciddiyetini koruyor" dedi.

Ankara Numune Hastanesi'nde yaralıları ziyareti sonrası basın açıklaması yapan Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Dün akşam itibariyle olay yerinde 30 kaybımız var. 30 kayıptan 1'i kesin, 2'si şüphelinin terörist olması söz konusu. Hastanelerde dört vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu sabah itibariyle 3 vatandaşımız daha hayatını ve kaybetti ölü sayısı 37'ye yükseldi. 71 yaralımız var. 15'i yoğun bakımda ve durumları ciddiyetini koruyor. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan ramhmet diliyorum."

İçişleri Bakanı Efkan Ala, dün saldırıyla ilgili olarak, "Bu saldırı sonucunda yapılan tahkikatlarda ciddi emarelere ulaşılmış, ciddi bulgular elde edilmiştir. Ama kesin olarak yapan örgüt, sonuçlar tamamen bitirilip tamamlanınca açıklanacaktır. Sanıyorum yarın (bugün) bu araştırmalar neticelendirilir" açıklaması yapmıştı.

Ankara Valiliği de saldırı sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

"13.03.2016 Pazar günü saat 18.45 sıralarında Kızılay Güvenpark'ta bir aracın patlatılması sonucunda ilk belirlemelere göre olay yerinde 23, hastaneye götürülürken 4 olmak üzere toplam 27 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan yaklaşık 75 vatandaşımız da çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."