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Ankara saldırısında gözaltı sayısı 21'e yükseldi

Başsavcı, Olayı hemen hemen çözmüş durumdayız" demişti

19 Şubat 2016 19:15

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e çıktı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara'daki terör saldırısının ardından operasyonların düzenlendiği 7 ile Gaziantep de eklendi.

Operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı ise 21'ye çıktı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden bazılarının terör örgütü PKK ile bağlantılı olduklarına dair delillere ulaşıldığı ileri sürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki ifade alma işlemlerine Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcıları da eşlik ediyor.

İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından Ankara, Adana, Bolu, Tekirdağ, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Gaziantep'in de eklenmesiyle operasyon yapılan il sayısı 8 oldu.

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