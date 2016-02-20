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Ankara saldırganı Salih Neccar, bombalı araçla bütün gün başkenti turlamış!

Neccar’ın ceset parçalarının olay yerine 150-200 metre uzakta toplandığı öğrenildi

20 Şubat 2016 11:25

Ankara saldırganı olarak açıklanan Salih Neccar'ın eylemi sabah mesai öncesi servislerin boşaldığı sırada yapmayı planladığı, ancak saati kaçırdığı ileri sürüldü. Neccar'ın, saldırı anına kadar gün boyunca başkenti turladığı öğrenildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, TNT-RDX ile yüklü aracın infilak etmesiyle, askerlerin ve sivillerin bulunduğu servis araçlarının askeri lojmanlara doğru savrulduğu öğrenildi. Bir servis aracının lojmanlara girmesine ise bir ağacın engel olduğu, ağaca çarparak durduğu öğrenildi.

Patlamanın şiddetiyle servis araçlarının bulunduğu noktada yaklaşık 30 santimetre derinliğinde çukur oluştu. Bombalı araç, patlama sırasında ortaya çıkan basıncın etkisiyle havaya fırladı, ilk patlama noktasından 50 metre ileride bulunan bir generalin makam aracına çarparak durdu. Bomba yüklü aracı patlatan Salih Neccar’ın ceset parçalarıysa olay yerine 150-200 metre uzakta toplandı. Neccar’ın bazı organlarının askeri lojmanın bahçesindeki kulübenin üzerinde bulunduğu kaydedildi. Emniyette görevli bomba uzmanları araca yerleştirilen tahrip gücü yüksek bombanın askeri bir düzeneğe sahip olduğunu belirtti. TNT-RDX patlayıcısı kullanılan bombanın profesyonel bir ekip tarafından hazırlanarak araca yerleştirildiği belirtildi.

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