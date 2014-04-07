Ankara: Reyhanlı Suriye’nin işi



Ankara, aksi iddiaların temel hedefinin Türkiye’nin Suriye politikasını ‘tutarsız göstermeye çalışmak’ olduğunu düşünüyor. Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili Amerika’ya ve Avrupa’ya yeni bilgiler sunuyor.

Dışişleri Bakanlığı, 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da yaşanan patlamaların sorumlusunun Türk hükümeti tarafından açıkça Suriye rejimi olarak gösterilmesine karşın ‘neden' aksi iddiaların ortaya atıldığını araştırıyor. Bakanlığın böyle bir araştırmaya girişmesinde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tacan İldem’in 'Reyhanlı saldırısını terör örgütü El Kaide’nin yaptığını' dile getirdiğine ilişkin haberler temel rol oynadı.

Büyükelçi İldem ile kurulan doğrudan temas sonrasında “Haberler tamamen Türkiye’nin Suriye politikasını hedef alıyor” görüşünü benimseyen Ankara, “Türkiye, Suriye’deki Esad rejiminin yarattığı vahşeti dünya gündeminden düşürmemek için izlediği politikayı kararlılıkla sürdürecektir” mesajına yoğunlaştı. Bu mesajla birlikte başta Amerikan yönetimi olmak üzere Batılı ülkelerle Reyhanlı saldırısına ilişkin tüm bilgiler, yenilenmiş olarak yeniden paylaşılmaya başlandı.

Reyhanlı'da yaşanan patlamaları El Kaide'nin üstlenmesinde sonra Türk hükümeti bunun yanlış olduğunu söylemiş, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, 'örgütle ilgisi yok' demişti.

Patlamanın ardından hükümet adına konuşan Başbakan Erdoğan, Suriye rejimini suçlamış, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşen CHP heyetini de dolaylı olarak Reyhanlı'da yaşananlardan sorumlu tutmuş; "Elimizde belgeler var" demişti.

Saldırı ile ilgili hazırlanan iddianamede, THKP/C'nin de saldırıda parmağı olduğu iddia edilmiş, örgütün Suriye istihbarat servisi Muhaberat ile ilişkisi olduğundan söz edilmişti. Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri için de "Reyhanlı'nın devamı" ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçi “El-Kaide” dedi mi?

Tüm bu açıklamalara karşın AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tacan İldem’in Reyhanlı saldırısını El Kaide’nin yaptığını dile getirdiğine ilişkin iddialar üzerinden haberler yapılması, Ankara’da sert tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri “Büyükelçinin böyle bir açıklama yapması mümkün değil, mantığa da aykırı” açıklaması yaparken, konuyla ilgili tüm diplomatik trafiğin işletildiğini dile getirdiler.

Aynı yetkililer, Türkiye’nin Suriye politikasının eleştirilerin odağında olduğunu hatırlatırken, “Esad rejimine karşı kararlı tutumundan taviz vermeyen Ankara’nın bu tür haberlerin hedefi olması şaşırtıcı değil. Ancak Türkiye, saldırıyla ilgili elindeki tüm kanıtları diplomatik muhataplarıyla paylaşmış ve saldırının sorumlusunun Suriye olduğu konusunda ortak fikir geliştirilmiştir” değerlendirmesi yaptılar.

Dışişleri Bakanlığı, Reyhanlı saldırısının El-Kaide tarafından yapıldığı iddialarıyla ilgili haberi sert bir yazılı açıklamayla da yalanladı. Açıklamada, Reyhanlı saldırısının Suriye rejiminin desteğiyle gerçekleştirildiği hususunda herhangi bir kuşkunun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada; 'Ermenistan’ın, Suriye'nin Lazkiye / Keseb bölgesine Türkiye'de üslenmiş El Kaide terör örgütü unsurlarınca saldırılmakta olduğu yönündeki iddiasının da gerçekdışı ve çirkin bir iftira' olduğu kaydedildi.