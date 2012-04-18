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Ankara Radyosu'na sansür mü uygulanıyor?

CHP'li Görkut Acar, Cemil Çiçek'e Ankara Radyosu'ndaki sansür iddialarını sordu

18 Nisan 2012 21:15

 

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 
CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, son dönemde huzursuzlukların arttığına dikkat çektiği Ankara Radyosu’nu sordu. Acar, “Radyo programlarında ele alınacak konulara ve konuklara yöneticilerin müdahale etmesi ne anlama gelmektedir? Sansür niteliğindeki bu uygulamaların incelenmesi ya da soruşturulmasını sağlayacak mısınız?” dedi.
 

‘Programlar son anda yayından kaldırılıyor’

 
“Ankara Radyosu Yönetimi’nin olumsuz uygulamalarına ilişkin örnekler son dönemde sık sık kamuoyuna yansımaktadır. Aylar öncesinden onay almış programların son anda yayından kaldırıldığı, program konuları ve konuklarına müdahale edildiği, binadaki sosyal alanlarının daraltıldığı, çalışanlara “Burayı demokrasi ile yönetmiyoruz” şeklinde açıklamalar yapıldığı bildirilmektedir.”
 
Acar’ın soruları şöyle:
 
-Yemekhane katındaki kafeteryanın kapatılma gerekçesi nedir? Yemekhane katındaki kafeterya tekrar ne zaman açılacaktır? Kafeteryanın işletilmesi için yeni ihale süreci ne zaman başlatılacaktır?
 
-Yemekhane katındaki kafeteryanın iptal edilerek, mutfağın buraya taşınacağı, mutfak kısmın da yemekhaneye katılacağı yönündeki iddialar doğru mudur? Tarihi bir öneme sahip olan ve koruma kararı bulunan böyle bir yapıda tadilat için proje hazırlanmış mıdır, ilgili makamlara gerekli müracaatlar yapılmış ve tadilat izni alınmış mıdır?
 
-Yapımcıların, yayın konuklarına bir çay ikram edecek ortam bırakılmaması yönetim zaafiyeti değil midir?
 
-2012 prototipinde yer aldığı halde, Ankara Radyosu personeli tarafından hazırlanan kaç programa son verilmiştir? Bu programların isimleri ve yayınlandıkları radyo kanalı nedir? Prototipte yer alan programların yayından kaldırılma gerekçesi nedir?
 
- Radyo programlarında ele alınacak konulara ve konuklara yöneticilerin müdahale etmesi ne anlama gelmektedir?  Sansür niteliğindeki bu  uygulamaların incelenmesi ya da soruşturulmasını sağlayacak mısınız?
 
- Ankara Radyosu’nda çalışma barışını bozan uygulamalara son verilmesi için bir girişimde bulunacak mısınız? Yoksa süreç tarafınızdan da desteklenmekte midir?

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