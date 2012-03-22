Ankara Pursaklar'da değeri düşük yerler şehir merkezinde gösterilmiş

T24 - Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki AKP’li belediyede yaşanan imar usulsüzlüğü, bağımsız belediye meclisi üyesi Hüseyin Aygün’ün suç duyurusu ile ortaya çıktı. Bazı arsaların bulundukları değeri düşük yerlerden, değeri daha yüksek kent merkezine “yürütülmesi” olayına yeğeni ve damadı nedeniyle adı karışan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Atma ile gelişmelere tepki gösteren İmar Komisyonu Başkanı Halil Elverdi görevlerinden istifa etti. Aynı konu nedeniyle anakent belediye encümeni üyeleri yargılanıyor. Ancak Pursaklar Belediye Başkanı AKP’li Selçuk Çetin ve ekibi hakkında soruşturma açılması istemi İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından reddedildi.

Sertaç Eş'in Cumhuriyet'teki haberine göre; Ankara Pursaklar’daki olay Hüseyin Aygün’ün 12 Ağustos 2010 tarihinde cumhuriyet savcılığına yaptığı suç duyurusuyla resmiyet kazandı. Daha sonra iddiaları Ankara Valiliği uzmanları araştırarak rapor haline getirdi. AKP’li belediye İmar Komisyonu Başkanı Halil Elverdi ile yeğeni Adnan Aygen ve damadı Murat Kılınç’ın isimlerinin olaya karışması üzerine Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Atma görevlerinden istifa etti.

Ankara Valiliği uzmanı Yıldız Poyraz’ın yaptığı incelemede, “İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin amacını aşan ve hükümleriyle bağdaşmayacak şekilde uygulamada bulunulduğu” gerekçesiyle Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, belediye encümeni kararında imzaları bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Demir, Bilgi İşlem Müdürü Yıldırım Gülyaz, Hizmetler Müdürü Hasan Kocakuşak, belediye meclisi üyeleri İsmail Çoban ve Hakkı Bayır hakkında yasal işlem yapılması istendi.



Bakan izin vermedi



İddiaları ve valiliğin incelemelerini ciddiye alan İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çetin ve ekibi hakkında soruşturma izni istedi. Bakan Şahin, iddiaların “varsayım” olduğu gerekçesiyle Çetin hakkında soruşturma açılması istemini 11 Aralık 2011 tarihinde reddetti. Ancak aynı iddialar nedeniyle 15 Aralık 2011 tarihinde Ankara Valiliği’nin verdiği izinle anakent belediye encümeni üyelerinin yargılamaları idare mahkemesinde sürüyor. Yargılanan anakent belediye encümeni, yargılandığı planı iptal etti.



Arsalar geriye gitti



Yaşanan tartışmalar nedeniyle Pursaklar’da bütün inşaat izinleri uzun süre askıya alındı. Geçen hafta anakent belediye meclisine bir öneri getirildi. Öneriyle birlikte daha önce kent merkezine “yürütülen” 10 parsel yeniden eski bölgelerine “götürüldü.” Ancak üzerine bina yapılan üç parsel eski yerlerine taşınamadı. Bunun için de plana bir not düşülerek binalarda müteahhit payı dışında kalan bölümler belediye ve maliyeye bırakıldı.