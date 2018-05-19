Ankara polisinden ‘boş dövize' bile izin yok

KHK ile ihraç edilmesinin ardından Ankara Kızılay’daki Sakarya Caddesi’nde başlattığı haftalık eylemleri bugün de devam ettiren Cemal Yıldırım’ın elindeki ‘boş döviz’ polis tarafından yırtıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, OHAL ve KHK'lere karşı her cumartesi Sakarya Caddesi'nde eylemini sürdüren Yıldırım bir kez daha polisin müdahalesine maruz kaldı. Boş bir döviz açarak oturma eylemine başlayan Yıldırım’a döviz açmadan oturabileceğini söyleyen polis, Ankara Valiliği'nin eylem yasağı gerekçesini sunarak, boş dövizi yırttı.