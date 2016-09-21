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Ankara Otogarı'nın yeni yeri belli oldu

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi, 100 bin metrekarelik alana inşa edilecek

21 Eylül 2016 20:02

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen yeni otobüs terminali, NATO Yolu ve Çevre Yolu'nun kesiştiği noktada, eski Mamak çöplüğünün yanında bulunan 100 bin metrekarelik alana inşa edilecek.

Ankara Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile birlikte Eskişehir Yolu, Konya Yolu, Samsun Yolu, Anadolu Bulvarı-İstanbul Çevre Yolu ile kesişimi ve Sincan-Ayaş Yolu kesişiminde yapılacak 5 cep terminalinin de hizmet vereceğini bildirdi.

Yeni AŞTİ'yi şehir dışına taşıdıklarını ve bunun için de gerekli yerin hazırlandığını belirten Gökçek, "NATO Yolu ve otobanın bulunduğu, eski Mamak çöplüğünün yanındaki 100 bin metrekarelik arsayı, 2 yıl içinde Ankara otobüs terminali yapılması şartıyla, bir konsorsiyuma ihale ettik." ifadesini kullandı.

Melih Gökçek, ihalesi tamamlanan yeni otogar projesinin hazırlanmakta olduğunu ve bir süre sonra saha çalışmalarına başlanacağını vurguladı.

AŞTİ'nin mevcut yapısının büyük bir çarşıya dönüştürüleceğine işaret eden Gökçek, "Ulus Tarihi Kent Merkezi düzenlemesiyle binaları yıkarak Ankara'ya bir meydan kazandıracağız. Ulus esnafını da şimdiki AŞTİ'ye taşıyacağız. AŞTİ, dönüşümden sonra büyük bir AVM gibi çalışacak ve Ulus esnafına hizmet verecek." bilgisini paylaştı.

İhale şartnamesine göre yeni otobüs terminalinde, yolcu bekleme salonları, yazıhaneler, tuvalet ve banyolar, büfeler, banka şubeleri, dükkanlar, mescitler, emanet bürosu gibi yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli alanların yanı sıra otobüs bakım servisleri, otobüs bekleme park alanı, benzinlik, lastikçi, otobüs galerisi gibi firmalar için düşünülen alanlar da bulunacak.

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