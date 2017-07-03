Ankara otogarının taşınmasına yönelik alınan karar iptal edildi

Ankara 2. İdare Mahkemesi, Ankara Otogarı’nın (AŞTİ) taşınmasına yönelik alınan belediye kararlarını iptal etti. Mahkemenin iptal kararı sonrası otogarın taşınması planlanan Mamak'taki arazinin de yeniden belediyeye geçmesi gündeme geldi.

Hürriyet gazetesinden Diner Gökçe'nin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, günde 200 bin kadar kişinin giriş çıkış yaptığı AŞTİ’nin taşınması yönünde kararı almış, Mamak'ta yapılacak yeni otogarında ihalesini de yapmıştı. Otogarın taşınması halinde yolcuların erişimlerinin güçleşeceğini savunan Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri Acenteleri Derneği ise alınan kararların iptalini istedi.

4 Davayı da dernek kazandı

Belediye meclisinin aldığı 4 ayrı kararın iptali Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde ele alındı. Mahkeme, otogarı taşınmasına ilişkin verilen 4 ayrı karara ilişkin açılan 4 ayrı davada otobüs firmalarını haklı buldu. Mahkeme, belediye meclisinin aldığı emsal arttırma, plan notları değişikliği, ihale yapılması için alınan Belediye Meclisi kararları ile ihale yapılması için alınan meclis kararın, Kamu İhale Kanunu’na aykırı bulunan unsurlar olduğu için yapılan ihaleyi iptal etti.

Belediye: Aşti yerinde kalacak

Dava dosyalarına göre Yeni Mamak Terminali arazisi şimdiki AŞTİ'nin yaklaşık 5'te 1'i büyüklüğünde. Mamak’taki arazinin büyüklüğü 99 bin 300 metrekare. Açılan davalarda belediye adına yapılan savunmada söz konusu alanın cep terminali olacağı, AŞTİ'nin yerinde kalacağı belirtildi. Ancak mahkeme, cep terminali olacağı belirtilen yer için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin çelişkili olduğuna hükmetti.

Emsal düşürülecek

Mahkemenin iptal kararı kesinleşirse, arazi ihalenin iptal edilmesi ile ihaleyi alan konsorsiyuma 65 milyon TL’ye satılan arazinin yeniden belediyeye geçmesi söz konusu olacak. Söz konusu arazinin emsalini yeniden 1.3'ten, 1'e düşürülecek; plan notlarını da iptal edilecek. Ankara 2. İdare Mahkemesi kararlarına itiraz için Ankara Büyükşehir Belediyesi Danıştay’a başvurdu.

Yıllık geliri 35 milyon TL

İstanbul’dan sonra günde ortalama bin 300 otobüsün giriş çıkış yaptığı AŞTİ, İstanbul Otogarı ile birlikte raylı sistemi olan iki otogardan biri konumunda. Ankara Söğütözü'nde bulunan AŞTİ'nin yıllık tobüs peron ücretleri geliri 30 milyon TL. Buna ek olarak kira ve reklam gelirleri de eklendiğinde bu rakam yaklaşık 35 milyon TL'ye çıkıyor.