Ankara, OSTİM'de patlama: 4 ölü, 27 yaralı

T24





Ankara'nın önemli sanayi merkezlerinden Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'ndeki (OSTİM) Mega Center adlı, 4 katlı bir iş merkezinde saat 11.00 civarında patlama meydana geldi. Binanın 2 katı çöktü, enkaz altında kalanlar var. İşyerinin suni sondaj makineleri ürettiği öğrenildi.



Henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 30 civarında yaralanan olduğu bildirildi.



Ankara'nın çeşitli yerlerinden de sesi duyulan patlamanın yaşandığı binadan dumanlar yükseliyor. Patlama yerinde bir yangın ise görülmüyor. Bu arada binaya 300 metreye kadar yakın olan diğer iş yerlerinin camlarının kırıldığı görülüyor. Patlama 4 kilometre öteden duyulduğu da gelen bilgiler arasında.



Patlamada yaralananlar oldu. Patlamanın nedeni olarak doğalgaz sıkışmasından şüphe ediliyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 5 kişi ise enkaz altında aranıyor. 45 kişi de hastaneye kaldırıldı.





Bakan Atalay: 4 kişi öldü



İçişleri Bakanı Beşir Atalay da olay yerinde incelemere katıldı. Atalay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, OSTİM'de Mega Center adlı bir işyerinde meydana gelen patlamada "4 kişinin hayatını kaybettiğini" söyledi.







Gökçek: Doğalgaz patlaması olamaz



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de kendisine en kaz altında 5 kişi bilgisinin verildiğini söyledi. Gökçek ayrıca doğalgaz sıkışmasının bu patlamanın sebebi olamayacağını belirtti.



Gökçek hidrolik pompa üreten tesiste bazı hatalar yüzünden bir patlama olabileceğini ihtimalinden bahsetti. Oksijen tüplerinden olabilme ihtimali var.





ATO Başkanı Aygün: Patlama oksijen tüplerinden dolayı olabilir



ATO Başkanı Sinan Aygün de hastaneye gidenlerden 5-6 kişinin durumunun ciddi olduğunu belirtti. Aygün ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini anlattı. Aygün de patlamanın oksijen tüplerinden dolayı olabileceğini söyledi.



Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ise, "Hastanelere intikal eden iki ölü, dördü ağır 24 yaralı var. Yaralılarımızın hastanelerde tedavileri devam ediyor. Olaydan sonra gerek sağlık ekipleri, gerek sivil savunma ekipleri olay yerine intikal ettiler. Valilik bünyesinde kurulan kriz masası çalışmalarına büyük bir dikkatle devam ediyor'' dedi.





Olay anında binada kaç kişinin olduğu bilinmiyor



Görgü tanıkları olay yerinden çıkan bazı kişilerin arkadaşlarına ulaşamadığı için sinir krizi geçirdiğini belirtiyor. Olay anında ise kaç kişinin olduğu bilinmiyor.



Binanın taşıyıcı kolanları dışında her yeri yıkılmış gibi görünüyor.





Kızılay ve AKUT olay yerinde



Türk Kızılayı, Ankara Ostim'deki bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye uzman ekip gönderildiğini, ekiplerin hem arama kurtarma ekiplerine destek vereceğini hem de patlamadan etkilenenlere psikososyal destek sağlayacağını bildirdi.



Büyükşehir Belediyesine bağlı 25 itfaiye aracı ile kurtarma ekipleri bölgede bulunuyor. Sağlık Bakanlığı 112 Acil Yardım yetkilileri de OSTİM'e ihbarın ardından 5 ambulansın sevk edildiğini bildirdi.



AKUT ve Sivil Savunma da olay yerinde enkazda kurtarma çalışmalarına katıldı. Özel eğitimli köpekler de enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak için bölgeye getirildi.



Binanın bazı noktalarında gaz ve sıcaklık yüzünden köpeklerin çalışamadığı öğrenildi.





