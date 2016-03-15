Ankara, ölümlerde Beyrut ve Kâbil'i geride bıraktı!



Ankara altı ay içinde üçüncü kez terörle sarsılırken en çok “Bağdat gibi” benzetmesi yapıldı. Bu benzetme tam olarak doğru değil. Zira Bağdat’ta ekim ayından beri 50’den fazla saldırı gerçekleşti. Bu saldırılardaki toplam ölü sayısı 400’ü geçti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ankara’nın terör bilançosu ise şimdilik Somali’nin başkenti Mogadişu’yu, Afganistan’ın başkenti Kâbil’i ve terörün sembol şehri Beyrut’u (Lübnan) geride bıraktı.

Kanlı saldırılar

ABD işgalinin ardından iç savaş dinamiklerinin devam ettiği, topraklarının bir kısmı IŞİD’in elinde bulunan Irak’ta, başkent Bağdat’ta ekim ayından beri iki büyük saldırı yaşandı. Bu saldırıların en kanlısı şubat ayında gerçekleştirildi. Olayda 78 kişi hayatını kaybetti. Martta ise kentin güneyinde, Şii nüfusunun ağırlıkta olduğu Sadr Mahallesi’ndeki IŞİD saldırısında en az 60 kişi öldü. Ancak Bağdat’ta şiddet bununla sınırlı kalmadı. Toplamda 138 kişinin hayatını kaybettiği bu iki büyük saldırı haricinde, hemen her gün irili ufaklı şiddet olayları meydana geldi. Bağdat’ta Ekim 2015’ten beri basına yansıyan 50’yi aşkın saldırıda 428 kişi öldü.

Mogadişu geride kaldı

Ankara’da 10 Ekim, 17 Şubat ve 13 Mart saldırıları toplamda 168 can aldı. Başkent, bu rakamla İslamcı militanların hedefindeki Mogadişu’yu geride bıraktı. Somali başkenti de Bağdat gibi küçük ve sık saldırılar sonucu teröre çok kayıp veren şehirlerden. Ekim 2015’ten beri düzenlenen saldırılarda toplam ölü sayısı 77. 21 Ocak’taki son büyük saldırıda Şebab militanları, deniz kıyısındaki lüks bir restoranda 20 kişiyi öldürdü.

Kâbil’le benzerlikler

Son 40 yılda iki büyük ülke tarafından işgal edilen Afganistan’da dinamikler farklı olsa da Kâbil’de yaşananlar yabancı değil. Ekimden beri her ay en az bir saldırının yaşandığı başkentte, bu süre zarfında 58 kişi hayatını kaybetti. En son 20 Ocak’ta Taliban, Tolo TV çalışanlarını hedef alarak 7 kişinin ölümüne neden oldu.

İç savaş sahneleriyle hafızalara kazınan Lübnan’ın başkenti Beyrut, bir zamanlar terör açısından bölgenin en tehlikeli kentiydi. Ancak şehirde Ekim 2015’ten beri sadece bir saldırı yapıldı. Beyrut’un güneyindeki Burj el Barajine bölgesine düzenlenen saldırıda IŞİD üyeleri önce bomba yüklü bir motosikleti havaya uçurdu, daha sonra da bir intihar bombacısı toplanan kalabalığa karışıp üstündeki patlayıcıları infilak ettirdi. Saldırıda 43 kişi öldü.

Kahire’de iki saldırı

Hüsnü Mübarek’in devrilmesinin ardından çalkantılı geçen yılların General Abdülfettah Sisi’yi cumhurbaşkanlığına taşıdığı Mısır’ın başkenti Kahire bölgenin en sakin kentlerinden. Kahire’de son altı ayda yaşanan en büyük saldırı 4 Aralık’ta gerçekleştirildi. Bir gece kulübüne atılan molotof kokteyli, 16 kişinin ölümüne yol açtı. Şehirde bunun dışında yalnızca bir saldırı daha yaşandı. İki olayda toplam 26 kişi öldü.