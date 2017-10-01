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Ankara Numune Hastanesi'nde erkeklere Kur'an kursu

Kursun şimdilik sadece erkek personele yönelik olacağı belirtildi

01 Ekim 2017 18:35

Ankara Numune Hastanesi bünyesinde Kur'an kursu açıldığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, hastanelere getirilecek Kuran kursu uygulaması ilk olarak Ankara Numune Hastanesi'nde uygulamaya alındı. Kursun 'şimdilik yalnızca erkek personele' yönelik olacağı öğrenilirken, yapılan duyuruda ise şu sözler yer aldı:

"Hastanemizin bazı erkek çalışanlarının talebi doğrultusunda hafta içi 3 gün, mesai çıkışı Kur'an kursu açılacaktır. Detaylı bilgi ve ön kayıt için arayınız."

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, "Personelin Kur'an kursu açılsın talebini yerine getirdik. Sadece Kur'an değil, resim, diksiyon, tezhip ve plates kursları yer almaktadır" dedi.

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Ankara Numune Hastanesikuran kursu

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