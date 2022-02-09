Ankara’nın yeni metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunuldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında bulunan Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Projesi için güzergâh ve istasyon yerleşim planlarını içeren projeler resmi yazı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne sunuldu. “Ankara’mızı yıllar sonra metroyla buluşturuyoruz” sözleriyle sosyal medya hesapları üzerinden Ankaralıları bilgilendiren Yavaş, “Onay işleminden sonra Sn. Cumhurbaşkanı’nın yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız” açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla “Ankara’mızı yıllar sonra metroyla buluşturuyoruz” sözleriyle Başkentlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, metro projesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY’a bağlayacak Dikimevi-Natoyolu metro projemizi tamamlayarak bugün itibarıyla Ulaştırma Bakanlığına sunduk. Onay işleminden sonra Sn. Cumhurbaşkanı’nın yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız.”

Tamamen yeraltından yapılacak olan metro hattının projelerinin Bakanlık tarafından onaylanmasını takiben Ankara Büyükşehir Belediyesinden proje için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yatırım başvurusu yapılacak. Yatırım başvurusunun onaylanmasının hemen ardından ise yapım ihalesine çıkılacak.

8 ayrı istasyondan oluşması planlanıyor

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına entegre edilecek olan Dikimevi-Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 kilometre olacak. Hat Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu isimleriyle 8 ayrı istasyondan oluşacak. 2026 yılı için zirve saatlerde tek yönde 10.874 yolcunun seyahat edeceği tahmin edilen raylı sistem hattını 2050 yılı için günde 691,528 yolcunun kullanacağı öngörülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay-Dikmen Metro Hattı için de proje ihalesine çıkılmadan önceki son çalışmalarını sürdürüyor.