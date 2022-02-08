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Ankara’nın yeni metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunuldu

“Onay işleminden sonra yapım ihalesine çıkacağız"

08 Şubat 2022 23:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni metro hattının projesinin Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunulduğunu belirterek, “Onay işleminden sonra yapım ihalesine çıkacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı, kentin batısına doğru ilerleyecek ‘Dikimevi- Natoyolu’ metro hattının projelendirme çalışmalarında sona gelindi.

7,4 kilometre uzunluğunda 8 istasyondan oluşması planlanan hat projesini Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunduklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY'a bağlayacak Dikimevi-Natoyolu metro projemizi tamamlayarak bugün itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımıza onaya sunduk. Onay işleminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı’nın yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız."

Metro hattının 8 ayrı istasyondan oluşması planlanıyor

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına entegre edilecek olan Dikimevi-Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 kilometre olacak. Hattın muhtemel istasyonları, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natayolu isimleriyle 8 ayrı istasyondan oluşacak.

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