Ankara'nın metro projesini İBB yapacak

AŞTİ ve Dikimevi arasındaki Ankaray A1 Hattı'nın uzatma çalışmasının projesini, İBB iştiraki Metro İstanbul yapacak. İhalenin sonuçlanmasının ardından gerçekleştirilen imza törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy katıldı.

İBB'nin 32 yıllık raylı sistem işletme deneyimi olduğunu bildiklerini belirten Mansur Yavaş, "Proje çalışmasını 8 aydan daha kısa sürede bitireceğinizi biliyor ve bekliyoruz. Ankara'ya ve İstanbul'a hayırlı olsun. Bu metroyu kendi dönemimizde bitirmek istiyoruz" dedi.

"Türk mühendislere güvenin"

Başkan Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Soy, "Biz 32 yıllık işletmeci ve 22 yıllık proje deneyimcisi olarak, 154,25 kilometre hat, 158 istasyon ve 844 aracıyla günde 2,5 milyonun üzerinde yolcu taşıyoruz. Yolcularımızdan aldığımız geri bildirimler ve işletmecilik şapkamız sayesinde süreci 360 derece düşünerek bütünleşik bir bakış açısıyla fonksiyonel projeler geliştirebiliyoruz" diye konuştu.

Projeleri tasarlarken bakım, onarım ve depolama ayağını da düşündüklerini kaydeden Soy, "Biz İstanbul'u da ülkemizi de sadece coğrafi olarak değil kültürel özellikler açısından da çok iyi tanıyoruz. Yabancı mühendislerden bu noktada ayrışıyoruz. Türk mühendislere güvenin. Hattın sadece yolculuk boyutunu değil, işletmeye maksimum ve sürdürülebilir fayda sağlaması açısından da ele alıyoruz" dedi.

Ankaray, Mamak'a kadar uzanacak

AŞTİ ve Dikimevi arasında 11 istasyonu bulunan 8,5 kilometrelik Ankaray A1 Hattı'na yapılacak olan uzatma projesi kapsamında; 8 istasyondan oluşan 7,4 kilometrelik A2 Dikimevi-Nato Yolu Hattı inşa edilecek. M2 Kızılay-Çayyolu Metro Hattı ile de entegre olan hat, Mamak'tan şehrin merkezine ulaşımı kolaylaştıracak.

Metro İstanbul bu projede güzergah ve depo sahası projeleri, derenaj, altyapı deplasman ve geçici trafik sirkülasyon projeleri, zemin etüdü, fizibilite etüdü, mali ve ekonomik analizler, ulaşım etüdü ve ÇED raporu, mimari ve yapısal tasarım projeleri, elektro-mekanik projeler üretecek. Ayrıca, inşaat ve elektromekanik ihale dokümanlarını hazırlayacak.