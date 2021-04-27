"Ankara’nın Biden’a sert tepki vermemesi doları düşürdü"

Ekonomi Servisi

Doların haftanın ilk günü gevşeyerek 8.30 TL’nin altına inmesiyle ilgili bir analiz yayınlayan Reuters haber ajansı, vatandaşların döviz satışı ile Ankara’nın ABD Başkanı Biden’ın “Ermeni soykırımı” açıklamasına ılımlı tepki vermesinin düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Pazartesi gününün ilk saatlerinde doların 8.485 TL’ye kadar yükseldiğine dikkat çeken Reuters, ilerleyen saatlerde düşüş yaşandığını kaydetti. TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 1.5 değer kazandı; dolar/TL 8.30’un altına indi.

Reuters’a bilgi veren bir, bir bankanın ismini açıklamayan hazine birimi yetkilisi, “Yurtiçi yerleşiklerin dolardaki zirve seviyeleri fırsat olarak gördü ve ay sonundaki vergi ödemelerinin de etkisiyle döviz sattı” dedi.

Aynı yetkili, Ankara’nın ABD Başkanı Biden’ın “soykırım” açıklamasına tepkisinin ılımlı olduğunu da belirterek, bunun TL’ye rahat bir nefes alma imkanı verdiğini ifade etti.