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"Ankara'nın başkent olarak ilan edilmesi" için düzenlenecek etkinliğe izin verilmedi

13 Ekim 2020 20:24

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Ankara'nın Başkent ilan edilişinin 97'nci yıl dönümünde Ulus'taki Atatürk Anıtı'nda yapmak istediği çelenk koyma törenine Valilik tarafından izin verilmedi.

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