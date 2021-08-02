Ankara Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, kontrol altına alındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın söndürüldü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Nallıhan Kuş Cenneti’nde akşam saatlerinde sazlık ve söğütlük alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimizin söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince de destek verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."