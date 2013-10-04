Ankara Mimarlar Odası'na polis baskını

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin deposu, korsan kitaplar bulunduğu şüphesiyle polis tarafından basıldı. Oda yetkilileri olay yerine hareket ederken, gerekçenin bilinmediği dile getirildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin İncesu’da bulunan deposuna öğlen saatlerinde basıldı. Cumhuriyet gazetesinden Mert Taşçılar'ın haberine göre, baskının nedeninin korsan kitap olduğu belirtilirken, polis depodaki aramalarına devam ediyor. Oda yöneticileri baskının duyulmasının ardından deponun olduğu yere gitti. Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Tezcan Candan da Twitter hesabından, “İncesu deposuna arama kararı çıkmış, oraya gidiyoruz bakalım ne arayacaklar” ifadelerini paylaştı.

Candan baskınla ilgili olarak, “Bugün saat 13.00’da 7 polis tarafından odamıza ait bir depoya baskın düzenledi. Bandrolsüz ve korsan kitap bulundurma gerekçesiyle yapılan baskının bir yıldırma operasyonu olduğu kanaatindeyiz. Depoda bulunan binlerce kitap arama sonrasında Yediemine çıkartılacak” açıklamasında bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından yapılan baskınla ilgili Emniyet yetkilileri, "Bandrolsüz kitap ve eserler basılarak piyasaya sürüldüğü ve bu yolla vergi ödenmeyerek devletin zarara uğratıldığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından Savcılık talimatıyla depoda arama yapıldı. Söz konusu kitap ve diğer yayınlardan incelenmek üzere numuneler alındı. Yayınların korsan olup olmadığı yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak" dediler.

Baskın sırasında gözaltı olmadığı kaydedildi.

Milarlar Odası, yapılan baskınla ilgili Twitter'da şu açıklamaları yaptı:

Mimarlar Odası Ankara Şubesi daha önce de toplantı salonunda böcek bulunması ile gündeme gelmişti. Böceğin polisler tarafından yerleştirildiği iddia edilmişti.