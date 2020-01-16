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Ankara Mimarlar Odası Başkanı: Otoriter bir rejimde bu kadar yetkinin belediyelerden alınıp bakanlıklarda toplanması doğru değil

İmam kanunu taslağına göre binaların kat sayılarını gerektiğinde Çevre Bakanlığı belirleyecek

16 Ocak 2020 19:46

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AKP'nin TBMM'ye götürdüğü imar kanununda değişiklik teklifine dair bir basın açıklaması yaptı.

Yeni kanunun kentsel sermayeyi tek bir elde toplayarak kentsel rantın paylaşımını yeniden düzenleyeceğini belirten Candan, "Otoriter bir rejimde bu kadar yetkinin belediyelerden alınıp bakanlıklarda toplanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Evrensel'in aktardığına göre Candan, kanunla gelecek değişiklikler hakkında şöyle konuştu:

"Rantın ölçeğini parselden alıp adaya veriyorlar. Parsel bazındaki plan değişikliğine izin vermeyip ada bazındaki plan değişikliğine değer artışı vermek ne oluyor? Eğer bu, uygulanırsa tekil tekil yükselen değil de öbek öbek yükselen yapılar görmeye başlayacağız."

Candan, yasanın Meclis'ten geçmesi durumunda dava açacaklarını da söyledi.

Bir torba kanunla TBMM'ye gönderilen taslakta imar değişikliğiyle oluşan değer artışlarından devletin pay alması, bina projelerinde bina yüksekliğinin inşaat şirketine bırakılmaması gibi düzenlemeler de bulunuyor.

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