Ankara Mimarlar Odası Başkanı Candan'dan AOÇ tepkisi: Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılmış vefasızlık ve ihanettir

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MİMARLAR Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği\'ne ait olduğu öne sürülen arazide geçtiğimiz günlerde ABD Büyükelçiliği binası inşaatının başlamasına tepki göstererek, \"Bu satış Türkiye\'ye ve onun kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk\'e karşı yapılmış vefasızlık ve ihanettir\" dedi.

Çankaya ilçesindeki Çukurambar Mahallesi\'nde bulunan ve Atatürk Orman Çiftliği\'ne (AOÇ) ait olduğu öne sürülen arazide geçtiğimiz günlerde ABD Büyükelçiliği binasının inşaatı başladı. Demokratik Kitle Örgütü üyesi yaklaşık 50 kişi, inşaatın önünde toplanarak bu duruma tepki gösterdi. \'ABD elini AOÇ\'den çek\' sloganları atan grup adına basın bildirisini okuyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi: \"Bu satış Türkiye\'ye ve onun kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk\'e karşı yapılmış vefasızlık ve ihanettir. Bizler, bu ülkede cumhuriyeti özgürlük, demokrasi ve laiklik mücadelesi ile taçlandırmak için mücadele edenler olarak ülkemizin ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinin hile ve hülle yoluyla ABD\'ye satışını kabul etmiyoruz. Bugün buradaki varlığımız bu satışa karşı isyanımızın başlangıcıdır. Bu isyan büyüyecektir. Yaşam alanlarımızı daraltan, en değerli varlıklarımızı talan eden AK Parti hükümetine ve ABD Büyükelçiliği\'ne Atatürk Orman Çiftliği topraklarından ellerini çekmelerini bir kez daha ifade ederken, hukuksal ve anayasanın bize verdiği her türlü meşru mücadeleyi örgütleyeceğimizi belirterek tüm vatandaşlarımızı mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz.\" Şube Başkanı Candan ayrıca 24 Ağustos\'ta Ankara Adliyesi\'ne giderek, \"Atatürk Orman Çiftliği topraklarının ABD\'ye satışıyla\" ilgili Gazi Üniversitesi, TOKİ ve diğer yetkililerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Basın açıklamasında çevik kuvvet ekipleri de görev alırken, grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



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