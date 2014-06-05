Ankara metrosunu su bastı

Ankara’da öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Batıkent metrosunu su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Başkent’te ilgililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DHA’nın haberine göre, erken saatlerde yaptığı açıklamada ise ülkenin büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı, ani su baskını ve sel konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hususunda uyardı.

Batıkent metrosunu su bastı

Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağışın ardından Batıkent metro istasyonunu su bastı. İstasyonun tavanının su alması nedeniyle platform üzerindeki yolcular zor anlar yaşadı. İstasyonda çekilen fotoğraflar Twitter'da paylaşıldı.Twitter kullanıcıları, ‘Ankara’ya Marmaray geldi’ şeklinde espriler yaptı.

Kayseri ve Sivas için fırtına uyarısı

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Orta Akdeniz üzerinden gelen sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Açıklamada, rüzgarın, bugünden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (10-60 km/saat), Kayseri ve Sivas çevrelerinde zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği uyarısında bulundu. Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, hafta sonu yer yer kuvvetli (20-40 kg/m ) olacağı, yağışla birlikte yarından itibaren 5 ile 7 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği uyarısı da yapıldı. Yetkililer, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, sel, yerel dolu yağışı, su baskını, yıldırım gibi olaylara karşı da uyardı.