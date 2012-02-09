-Ankara metroları sözleşmesi imzalandı ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, gece gündüz çalışıp Kızılay-Çayyolu ve Batıkent-Sincan metro hatlarının yapımını en kısa sürede bitirerek, bu güzel hizmeti Ankaralılara kazandıracaklarını söyledi. Bakan Yıldırım, bakanlıkta düzenlenen, Kızılay-Çayyolu ve Batıkent-Sincan metro hatlarının yapım sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, geçen hafta Keçiören-Tandoğan metro hattının sözleşmesinin imzalandığını hatırlattı. Bugün de Kızılay-Çayyolu ve Batıkent-Sincan metro hatlarının sözleşmelerinin imzalanmasıyla işe fiilen başlamış olduklarını ve takvimin işlemeye başladığını ifade eden Yıldırım, bu hatların yapımında bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etti. Yıldırım, şöyle konuştu: ''Ankara, dünyanın en düzenli ve planlı gelişen başkentlerinden birisi. Bunu ben söylemiyorum, bizi ziyaret eden misafirlerimiz söylüyor. Ankara'nın nüfusu, refah seviyesi arttıkça trafik önemli bir sorun haline gelmeye başlıyor. Son 5 yılda Ankara'daki motorlu araç sayısı yüzde 50 arttı. Son nüfus sayımına göre, Ankara'nın 1 yılda artan nüfus sayısı 120 bin. Bu artan nüfusu, sınırlı alt yapı imkanlarıyla sevk ve idare etmek, trafik sıkışıklığı yaşamamak, ancak toplu taşıma alt yapısını geliştirmeye bağlı. Bu 3 hattın hizmete girmesiyle 44 kilometrelik ilave raylı sistemi Ankara'ya kazandırılacak. Bir çok bölgeden merkeze metroyla rahat ve konforlu seyahat gerçekleşecek. İnsanlara 'Araçlarınızla seyahat etmeyin' demek bir şey ifade etmez. Onlara aynı konforda toplu taşıma araçları sağlamazsanız, söylediğinizin bir kıymeti yok. Ankaralıların gözlerinin üzerimizde olduğunu biliyoruz. Bunun yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu yüzde bütün ekibimle gece gündüz demeden 3 vardiya halinde çalışarak, daha fazla geciktirmeden bitirmeye kararlıyız.'' -Pazarlık, çetin geçti- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Ankara için çok mutlu bir gün olduğunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle yarım kalan metro hatlarının yapım işinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca tamamlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kızılay-Çayyolu hattında bugüne kadar yüzde 92, Batıkent-Sincan hattında ise yüzde 73 ilerleme sağlandığını belirten Gökçek, Bakan Yıldırım'dan süreyi bir miktar daha kısaltması için yüklenici firmalarla pazarlık yapması talebinde bulundu. Konuşmaların ardından, yüklenici firma Comsa ve Açılım İnşaat Ortak Girişimi ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü arasında yapım sözleşmesi imzalandı.