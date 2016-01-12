Ankara merkezli 10 ilde usulsüz dinleme operasyonu; 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "usulsüz dinleme" soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Ankara merkezli 10'u aşkın ilde operasyon başlatıldı, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Radikal’de yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Ankara, İzmir ve Kayseri’nin arasında bulunduğu 10’un üzerinde ilde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında siyasetçiler, gazeteciler, yargı mensupları ve iş adamlarının arasında olduğu 432 kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan ve adreslerinde arama yapılan şüphelilerden 30'u gözaltına alındı.

Şüphelilerin AKP, CHP, MHP, BBP ve DYP'li siyasetçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay mensupları ile iş adamları ve gazeteci 432 mağdurun telefonlarını usulsüz dinledikleri bildirildi.

Soruşturma kapsamında ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan baş komiser Ş.B'nin İzmir Buca'daki evine gitti. Ş.B'nin adresinde bulunamadığı öğrenildi.

Sivas'taki bir polis merkezi amirliğinde çalışan emniyet amiri B.A. ile daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde baş komiser olarak görev yapan ve daha sonra kamu kurumuna geçiş yaptığı öğrenilen Ö.Ö, Kayseri'de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri'de operasyon kapsamında 5 kişinin evi, bir memur ve işçi dernekleri ile emekli bir profesörün Erciyes Teknopark’taki bürosunda arama yapıldı.