Ankara merkezli ByLock operasyonunda 235 polis için gözaltı kararı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan Ankara merkezli 'ByLock' operasyonunda 235 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı alınan polisler arasında müdür ve amirler de bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma MİT'in ByLock raporuna dayandırıldı.

180 bin kişilik ByLock listesinde bulunan şüpheli polisler himmet alıp vermekle de suçlanıyor.

Polislerin ayrıca Bank Asya operasyonu öncesinde bankayı mali sıkıntıdan kurtarmak için para yatırdığı da MASAK raporlarıyla belgelendi. 13 ile yayılan operasyonda şu ana kadar 25 polis gözaltına alındı.