Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında gözaltı

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde: \"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başladı.

ANKARA MERKEZLİ 9 İLDE 36 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Yine , FETÖ’ nün Çankaya yapılanmasına yönelik diğer bir soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında ( 16\'sı ByLock kullanıcısı) gözaltı işlemlerine devam ediyor.\"